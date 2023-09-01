2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Akár 15 órányi lejátszási idő
Kis méretre összehajtható
15 órányi lejátszási időt élvezhetsz, a 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók pedig kristálytiszta hangzást és ütős basszust nyújtanak. Egy teljes töltés két-három órát vesz igénybe.
Egy teljes töltés két-három órát vesz igénybe.
A 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást és ütős basszust kínálnak.
4.3
5-ből
24
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Kozhokar
01/09/2023
Україна
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Навушниками задоволений!
Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202BK Бездротові навушники
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202BK Бездротові навушники
misskrisa
07/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Най-добрите слушалки
Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.
Előnyök
Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Безжични слушалки
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Безжични слушалки
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Előnyök
jakość, cena
Hátrányok
brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe