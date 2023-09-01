TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet
  • Kapcsold be a zenéidet

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató

TAUH202WT/00

4.3
| (24) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kapcsold be a zenéidet
Hatalmas lejátszási listák. A legújabb podcastok. A vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgató kristálytiszta hangzást és intenzív basszust nyújt. A fejpánt olyan könnyű, hogy alig érzed a jelenlétét, a fülpárnák pedig laposra hajthatók. 11 órányi lejátszási idő. Nem rossz mennyiség egy napra. Vagy egy éjszakára.
Összes előny megtekintése

Kapcsold be a zenéidet

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Akár 15 órányi lejátszási idő

  • Kis méretre összehajtható

15 órányi lejátszási idő. Jó sok egy napra. Vagy egy éjszakára.

15 órányi lejátszási időt élvezhetsz, a 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók pedig kristálytiszta hangzást és ütős basszust nyújtanak. Egy teljes töltés két-három órát vesz igénybe.

2-3 óra töltési idő.

Egy teljes töltés két-három órát vesz igénybe.

32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók. Kristálytiszta hangzás. Ütős basszus.

A 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást és ütős basszust kínálnak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.3

5-ből

24

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

01/09/2023

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Навушниками задоволений!

Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202BK Бездротові навушники

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202BK Бездротові навушники

07/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Най-добрите слушалки

Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.

Előnyök

Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Безжични слушалки

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Безжични слушалки

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Előnyök

jakość, cena

Hátrányok

brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.