XB1112/10
Kompakt méret. Hatékony működés.
Élvezd ki a PowerCyclone 3 technológiával és nagy teljesítményű motorral rendelkező Philips 1000 Series porzsák nélküli porszívó nyújtotta előnyöket. A többfunkciós szívófejjel bármilyen típusú padlót alaposan felporszívózhatsz. Ha elkészült, borítsd a port közvetlenül a szemetesbe. Nincs porzsák. Minimális helyigényű, könnyen tárolható.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Porzsák nélküli porszívó
összes
recurring payment
Élvezd a nagy szívóerőt a 800 W-os motornak köszönhetően. Hatékonyan távolítja el a port a kemény padlóról és a szőnyegről, így otthonod friss és tiszta lesz.
A PowerCyclone 3 technológia felgyorsítja a levegőt a körkörös légkamrában, és hatékonyan különíti el egymástól a port és a levegőt, hogy tovább tudja a magas teljesítményt biztosítani.
A többfunkciós szívófejjel hatékonyan tisztíthatsz különböző típusú padlókat. Védd meg a keménypadlót a kefék segítségével, majd válts a sima talpra, amikor szőnyeget tisztítasz.
Nincs többé porzsák. Ha befejezted a porszívózást, borítsd ki a port közvetlenül a szemetesbe. A porzsák nélküli kialakításnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezheted a takarítást.
Takaríts meg értékes tárolóhelyet a kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően. Könnyen elfér a szekrényekben, és elég könnyű ahhoz, hogy könnyen feltehető legyen a polcra.
A 3 lépcsős szűrőrendszer a mosható motorszűrővel a részecskék több mint 99,9%-át* kiszűri. Biztosítja, hogy az összegyűjtött részecskék a portartályban maradjanak, így a lakókörnyezeted friss és egészséges marad.
Általános műszaki adatok
Kialakítás
Tartozékok
Tömeg és méretek
Kompatibilitás
Műszaki adatok
Származási hely
Tartósság
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.