Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Kompakt méret. Hatékony működés. Kompakt méret. Hatékony működés. Kompakt méret. Hatékony működés.

      1000 Series Porzsák nélküli porszívó

      XB1112/10

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Kompakt méret. Hatékony működés.

      Élvezd ki a PowerCyclone 3 technológiával és nagy teljesítményű motorral rendelkező Philips 1000 Series porzsák nélküli porszívó nyújtotta előnyöket. A többfunkciós szívófejjel bármilyen típusú padlót alaposan felporszívózhatsz. Ha elkészült, borítsd a port közvetlenül a szemetesbe. Nincs porzsák. Minimális helyigényű, könnyen tárolható.

      Összes előny megtekintése

      1000 Series Porzsák nélküli porszívó

      Hasonló termékek

      Összes Porzsák nélküli porszívó megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      1000 Series
      - {discount-value}

      1000 Series

      Porzsák nélküli porszívó

      összes

      recurring payment

      Kompakt méret. Hatékony működés.

      Nagy szívóerővel, praktikus kivitelben

      • 800 W
      • PowerCyclone 3
      • Többfunkciós szívófej
      A 800 W-os motor nagy teljesítményt biztosít

      A 800 W-os motor nagy teljesítményt biztosít

      Élvezd a nagy szívóerőt a 800 W-os motornak köszönhetően. Hatékonyan távolítja el a port a kemény padlóról és a szőnyegről, így otthonod friss és tiszta lesz.

      A PowerCyclone 3 hosszabb ideig képes a nagy teljesítmény fenntartására

      A PowerCyclone 3 hosszabb ideig képes a nagy teljesítmény fenntartására

      A PowerCyclone 3 technológia felgyorsítja a levegőt a körkörös légkamrában, és hatékonyan különíti el egymástól a port és a levegőt, hogy tovább tudja a magas teljesítményt biztosítani.

      Többfunkciós szívófej a nagyszerű tisztaságért különböző padlótípusokon

      Többfunkciós szívófej a nagyszerű tisztaságért különböző padlótípusokon

      A többfunkciós szívófejjel hatékonyan tisztíthatsz különböző típusú padlókat. Védd meg a keménypadlót a kefék segítségével, majd válts a sima talpra, amikor szőnyeget tisztítasz.

      Porzsák nélküli kialakítás az egyszerű ürítésért

      Porzsák nélküli kialakítás az egyszerű ürítésért

      Nincs többé porzsák. Ha befejezted a porszívózást, borítsd ki a port közvetlenül a szemetesbe. A porzsák nélküli kialakításnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezheted a takarítást.

      Kompakt kialakítás a könnyű tárolásért

      Kompakt kialakítás a könnyű tárolásért

      Takaríts meg értékes tárolóhelyet a kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően. Könnyen elfér a szekrényekben, és elég könnyű ahhoz, hogy könnyen feltehető legyen a polcra.

      A 3 lépcsős szűrőrendszer a részecskék 99,9%-át* felfogja

      A 3 lépcsős szűrőrendszer a részecskék 99,9%-át* felfogja

      A 3 lépcsős szűrőrendszer a mosható motorszűrővel a részecskék több mint 99,9%-át* kiszűri. Biztosítja, hogy az összegyűjtött részecskék a portartályban maradjanak, így a lakókörnyezeted friss és egészséges marad.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Szín
        Selyemfényű bézs és korallpiros
        Termék típusa
        Porzsák nélküli porszívó
        Hallható zajszint (normál)
        78 dB
        Portartály kapacitása
        1,3 l
        Jótállás
        2 év
        EU-megfelelőségi nyilatkozat
        Igen
        Hatósugár
        8,5 m
        Bemeneti teljesítmény (IEC)
        800 W
        Bemeneti teljesítmény (max.)
        800 W
        Motorszűrő
        Mosható szűrő
        Kivezetésszűrő
        HEPA
        Csőcsatlakozás
        Kúpos
        Hordfogantyú
        Felső rész
        Teljesítményszabályozás
        Nem
        Csőtípus
        Fém, kétrészes teleszkópos
        Kerék típusa
        Műanyag
        Tartozéktároló
        Nem
        Parkolási helyzet
        Vízszintes
        Technológia
        PowerCyclone 3
        Kábel hossza
        6 m

      • Kialakítás

        Környezetbarát csomagolás
        100% újrahasznosított anyag

      • Tartozékok

        Standard szívófej
        Többfunkciós szívófej
        Mellékelt tartozékok
        2 az 1-ben réstisztító szívófej

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        342 mm
        Termék szélessége
        292 mm
        Termék magassága
        242 mm
        Csomagolás hossza
        278 mm
        Csomagolás szélessége
        455 mm
        Csomagolás magassága
        360 mm
        Termék tömege
        3,5 kg

      • Kompatibilitás

        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Megfelelő szűrőváltozat: XV1210/01

      • Műszaki adatok

        Feszültség
        220–230 V
        Frekvencia
        50–60 Hz

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        100% újrahasznosított papírból

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • *Az IEC szabvány szerinti névleges bemeneti teljesítmény az átlagos teljesítmény, míg a készülék kevesebb mint 800 W-ot érhet el.
      • *Az EN:60312-12017 szabvány szerint tesztelve.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.