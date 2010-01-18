Csökkentse költségeit ezzel a hálózaton keresztül vezérelhető, 81 cm-es (32") LCD-monitorral. Hálózatban vagy különálló nyilvános kijelzőként használva ez a típus a legigényesebb nyilvános és vállalati megtekintési alkalmazásokhoz is széles körű szolgáltatásokat kínál.
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A legjobb nyilvános signage kijelző
beltéri alkalmazásokhoz
81 cm-es (32"-es)
multimédiás,
HD Ready
HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át
A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.
Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Szünet nélküli („24/7-es”) működésre tervezve
Az üzletben soha nincs szünet, ezért signage kijelzőinket non-stop használatra terveztük. A jobb minőségi szintet biztosító, kiváló alkatrészeknek köszönhetően ezekre a készülékekre bármikor számíthat, ha a folyamatos megbízhatóságot keresi.
WXGA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez
A széles formátumú WXGA felbontású LCD panel 1366 x 768 pixelt képes megjeleníteni; ez lehetővé teszi, hogy a nem váltott soros monitorok is jobb teljesítményt és pontosabb színeket nyújtsanak.
A megnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat
A belső zoom funkció a videofal mátrix egyszerű megvalósítását teszi lehetővé külső, drága felszerelés nélkül. Összesen 25 monitorból álló „vidiwall” állítható össze belőle, egyenként 5 monitorral vízszintesen és függőlegesen.
Fejlett beégésvédelmi funkció
Az LCD monitorok képernyőjén hosszabb ideig látható állóképek ún. szellemképet, vagy „beégést” hozhatnak létre. Bár az LCD monitorok esetében a képbeégés nem állandósul, mégis érdemes védeni ellene a kijelzőt, különösen olyan alkalmazási területeken, ahol a hét minden napján 24 órában használják.
Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.
Távmenedzselés és konfiguráció RS232 protokollon keresztül
A távmenedzselés lehetővé teszi a felhasználó számára a kijelzők távolból történő beállítását az RS232 protokollon keresztül. CEC parancsokat használva bármikor teljes körűen vezérelheti a signage hálózatban lévő összes kijelzőt.
Működés álló módban
A kijelző álló helyzetben is biztonságosan és megbízhatóan felszerelhető.
VGA áthurkolás
Videofal létrehozásához kössön össze akár 150 kijelzőt VGA-összefűzéssel, fokozva ezzel a vizuális élmény. Nincs szükség kiegészítő hardverre, telepítésük éppoly egyszerű, mint amilyen megnyerő a hatásuk a közönségre.