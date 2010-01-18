Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • A legjobb nyilvános signage kijelző A legjobb nyilvános signage kijelző A legjobb nyilvános signage kijelző

      LCD monitor

      BDL3215E/00

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      A legjobb nyilvános signage kijelző

      Csökkentse költségeit ezzel a hálózaton keresztül vezérelhető, 81 cm-es (32") LCD-monitorral. Hálózatban vagy különálló nyilvános kijelzőként használva ez a típus a legigényesebb nyilvános és vállalati megtekintési alkalmazásokhoz is széles körű szolgáltatásokat kínál.

      Összes előny megtekintése

      Sajnos ez a termék már nem elérhető

      LCD monitor

      Hasonló termékek

      Összes Nincs hozzárendelve megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      LCD monitor
      - {discount-value}

      LCD monitor

      összes

      recurring payment

      A legjobb nyilvános signage kijelző

      beltéri alkalmazásokhoz

      • 81 cm-es (32"-es)
      • multimédiás,
      • HD Ready
      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

      Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

      Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

      A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

      Szünet nélküli („24/7-es”) működésre tervezve

      Szünet nélküli („24/7-es”) működésre tervezve

      Az üzletben soha nincs szünet, ezért signage kijelzőinket non-stop használatra terveztük. A jobb minőségi szintet biztosító, kiváló alkatrészeknek köszönhetően ezekre a készülékekre bármikor számíthat, ha a folyamatos megbízhatóságot keresi.

      WXGA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez

      A széles formátumú WXGA felbontású LCD panel 1366 x 768 pixelt képes megjeleníteni; ez lehetővé teszi, hogy a nem váltott soros monitorok is jobb teljesítményt és pontosabb színeket nyújtsanak.

      A megnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat

      A belső zoom funkció a videofal mátrix egyszerű megvalósítását teszi lehetővé külső, drága felszerelés nélkül. Összesen 25 monitorból álló „vidiwall” állítható össze belőle, egyenként 5 monitorral vízszintesen és függőlegesen.

      Fejlett beégésvédelmi funkció

      Az LCD monitorok képernyőjén hosszabb ideig látható állóképek ún. szellemképet, vagy „beégést” hozhatnak létre. Bár az LCD monitorok esetében a képbeégés nem állandósul, mégis érdemes védeni ellene a kijelzőt, különösen olyan alkalmazási területeken, ahol a hét minden napján 24 órában használják.

      Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak

      A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

      Távmenedzselés és konfiguráció RS232 protokollon keresztül

      A távmenedzselés lehetővé teszi a felhasználó számára a kijelzők távolból történő beállítását az RS232 protokollon keresztül. CEC parancsokat használva bármikor teljes körűen vezérelheti a signage hálózatban lévő összes kijelzőt.

      Működés álló módban

      A kijelző álló helyzetben is biztonságosan és megbízhatóan felszerelhető.

      VGA áthurkolás

      Videofal létrehozásához kössön össze akár 150 kijelzőt VGA-összefűzéssel, fokozva ezzel a vizuális élmény. Nincs szükség kiegészítő hardverre, telepítésük éppoly egyszerű, mint amilyen megnyerő a hatásuk a közönségre.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        81  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        32  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Panel felbontása
        1366 x 768p
        Képpont-osztásköz
        0,511 x 0,511
        Optimális felbontás
        1360 x 768, 60 Hz
        Fényerő
        450  cd/m²
        A kijelző színei
        16,7 millió szín
        Kontrasztarány (tipikus)
        3000:1
        Válaszidő (tipikus)
        8  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
        • 3D fésűszűrő
        • Mozgáskompenzált deinterlész
        • Progresszív pásztázás
        • 3D MA deinterlészelés
        • Dinamikus kontrasztjavítás

      • Csatlakoztathatóság

        PC
        • VGA be, D-Sub 15HD
        • VGA-ki D-Sub 15HD
        • 1 db DVI-D
        • RS232, D-Sub9
        • RS232, D-sub9 kimenet
        • 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
        AV bemenet
        • 1 db HDMI
        • 1 db komponens (BNC)
        • 1 db kompozit (RCA)
        • 1 db kompozit (BNC)
        • 1 db S-video
        • 2 db audió (B/J)
        AV kimenet
        • 1 db kompozit (BNC)
        • 1 db audió (L/R)

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Álló
        • Fekvő
        Kép a képben funkció
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Osztott mátrix
        5 x 5
        Képernyőmentési funkciók
        Pixeleltolás, csökkentett fényerő
        Billentyűzet-vezérlés:
        • Rejtett
        • Zárolható
        Távvezérlőjel
        Zárolható
        Jel áthurkolása
        • RS232
        • VGA
        Könnyen telepíthető
        Hordfogantyúk
        Energiatakarékossági jellemzők
        Smart Power
        Képteljesítmény
        Fejlett színszabályozás
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        RS232

      • Hang

        Beépített hangszórók
        2 x 7 W (8 Ohm)

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        90 - 264 VAC, 50/60 Hz
        Fogyasztás (bekapcsolva)
        67 W (tipikus)
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        1 W

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Videoformátumok
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Méretek

        Keret vastagsága
        4,6 cm
        Készülék magassága (állvánnyal együtt)
        531  mm
        Magasság (állvánnyal) (hüvelyk)
        20.9  hüvelyk
        Készülék szélessége
        792  mm
        Termék tömege
        11,95  kg
        Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
        205  mm
        Készülék magassága
        487  mm
        Készülék mélysége
        115  mm
        Mélység (állvánnyal) (hüvelyk)
        8.1  hüvelyk
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        31,2  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        19.2  hüvelyk
        Fali tartó
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        4,5  hüvelyk
        Termék tömege (fontban)
        26,35  lb

      • Működtetési feltételek

        Hőmérséklettartomány (üzem)
        0–40  °C
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        50 000  óra
        Relatív páratartalom
        5 - 90  %

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Távvezérlő
        • Elemek a távvezérlőhöz
        • Hálózati tápkábel
        • VGA kábel
        • Használati útmutató CD ROM-on
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • Asztali állvány
        Opcionális tartozékok
        • Rögzített fali tartó
        • Rugalmas fali tartó
        • Mennyezetre szerelt

      • Egyéb

        Keret
        metálantracit
        Képernyőn megjelenő nyelvek
        • angol
        • francia
        • német
        • olasz
        • lengyel
        • török
        • orosz
        • egyszerűsített kínai
        Jótállás
        Európa/Észak-Amerika: 3 év
        Előírt jóváhagyások
        • CE
        • FCC, B osztály
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Hálózati tápkábel
      • VGA kábel
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Asztali állvány
      • Opcionális tartozékok: Rögzített fali tartó
      • Opcionális tartozékok: Rugalmas fali tartó
      • Opcionális tartozékok: Mennyezetre szerelt
      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.