14,7 millió pixel a pontos részletekért és tisztaságért. Az 5K Ultra HD felbontással és a négyszeres Quad HD által eddig soha nem látott módon tekintheti meg a részleteket a tökéletes eredményekért.
A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 600 kijelző merőben eltérő vizuális élményt nyújt. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 600 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A helyi fényerő-szabályozásnak és az akár 600 nit értékű, ragyogó csúcsfényeknek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.
Ez az új technológia lehetővé teszi, hogy a képernyő kalibrálása a hagyományos idő töredéke alatt történjen, anélkül, hogy a gyönyörű és esztétikai élményt nyújtó színskála rovására menne. A manuális kalibrálással ellentétben a Calman Ready funkcióval rendelkező monitorok automatikusan elvégzik a kalibrációt. Ez az automatizálás pedig élénk színeket hoz létre, amelyek úgynevezett „hollywoodi színminőséget” eredményeznek, és leginkább a pontos színhasználatot igénylő szakmákhoz alkalmasak.
Ez a kijelző az 1,07 milliárd szín és a legfinomabb színátmenetek révén kiemelkedő színmélységet biztosít az egyenletes, pontos és élénk képek visszaadásáért. Élvezze a pontos és élethű vizuális élményt, legyen szó játékról, videókról vagy színkritikus grafikai alkalmazásokról.
Ez a Philips dokkolós monitor Thunderbolt™ 4 csatlakozóval rendelkezik. A hagyományos USB-C monitorokhoz képest a Thunderbolt™ 4 technológia villámgyors, 40 Gb/s adatátviteli sebességet biztosít, támogatja a nagy felbontású videót, több adatfolyamos átvitelt nyújt a soros összefűzéshez, akár 96 W tápellátást biztosít a külső eszközökhöz, és stabil 1 Gbit/s Ethernet csatlakozást tesz lehetővé.
A soros összefűzés lehetővé teszi több monitor és eszköz meghajtását a laptop egyetlen Thunderbolt-portjáról. A laptop Thunderbolt-portjáról csatlakozhat ehhez a monitorhoz, majd a monitor második Thunderbolt-portjáról egy második 4K monitorhoz.
Ez a monitor élénk, élethű színek megjelenítésére alkalmas, széles színtartományú Display-P3-támogatással, ami ideális az Apple felhasználók számára. Az Adobe RGB pontos színeket biztosít professzionális fotós és nyomtatási munkákhoz, míg az sRGB konzisztens, megbízható színeket kínál webes és mindennapi használatra. Tökéletes azoknak a kreatív szakembereknek, akik pontosságot igényelnek.
A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladatból álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.
