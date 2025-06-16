Keresőkifejezés

    A Philips otthoni monitorválasztéka gazdag és sokoldalú kínálatot nyújt, amelyet a mai élénk, sokszínű életstílusok inspirálnak. Legyen szó amatőr fotósokról, filmrajongókról, gamerekről, e-vásárlókról, közös élményre vágyó családokról vagy a munkát és kikapcsolódást ötvöző szabadúszókról – mindenki megtalálja a tökéletes megoldást.

    UltraClear, 5K UHD felbontás

    5K Ultra HD (5120 x 2880) felbontás a rendkívül éles látványért

    14,7 millió pixel a pontos részletekért és tisztaságért. Az 5K Ultra HD felbontással és a négyszeres Quad HD által eddig soha nem látott módon tekintheti meg a részleteket a tökéletes eredményekért.

    DisplayHDR 600

    DisplayHDR 600 a kiváló képi élményért

    A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 600 kijelző merőben eltérő vizuális élményt nyújt. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 600 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A helyi fényerő-szabályozásnak és az akár 600 nit értékű, ragyogó csúcsfényeknek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.

    Calman Ready

    Calman Ready: a ragyogó színek automatikus kalibrálásához

    Ez az új technológia lehetővé teszi, hogy a képernyő kalibrálása a hagyományos idő töredéke alatt történjen, anélkül, hogy a gyönyörű és esztétikai élményt nyújtó színskála rovására menne. A manuális kalibrálással ellentétben a Calman Ready funkcióval rendelkező monitorok automatikusan elvégzik a kalibrációt. Ez az automatizálás pedig élénk színeket hoz létre, amelyek úgynevezett „hollywoodi színminőséget” eredményeznek, és leginkább a pontos színhasználatot igénylő szakmákhoz alkalmasak.

    Feature Image 10-bit (generic glossary)

    1,07 milliárd szín és a legfinomabb színárnyalatok a lenyűgöző hatásért

    Ez a kijelző az 1,07 milliárd szín és a legfinomabb színátmenetek révén kiemelkedő színmélységet biztosít az egyenletes, pontos és élénk képek visszaadásáért. Élvezze a pontos és élethű vizuális élményt, legyen szó játékról, videókról vagy színkritikus grafikai alkalmazásokról.

    Feature Image Thunderbolt™ 4 monitor

    Villámgyors adat-, videó- és Ethernet-csatlakozás

    Ez a Philips dokkolós monitor Thunderbolt™ 4 csatlakozóval rendelkezik. A hagyományos USB-C monitorokhoz képest a Thunderbolt™ 4 technológia villámgyors, 40 Gb/s adatátviteli sebességet biztosít, támogatja a nagy felbontású videót, több adatfolyamos átvitelt nyújt a soros összefűzéshez, akár 96 W tápellátást biztosít a külső eszközökhöz, és stabil 1 Gbit/s Ethernet csatlakozást tesz lehetővé.

    Feature Image Thunderbolt daisy chain setup

    Egyszerű és hatékony soros összefűzés többmonitoros beállításokhoz

    A soros összefűzés lehetővé teszi több monitor és eszköz meghajtását a laptop egyetlen Thunderbolt-portjáról. A laptop Thunderbolt-portjáról csatlakozhat ehhez a monitorhoz, majd a monitor második Thunderbolt-portjáról egy második 4K monitorhoz.

    Pro-level color accuracy

    Élénk, pontos színek a professzionális színszabványoknak megfelelően

    Ez a monitor élénk, élethű színek megjelenítésére alkalmas, széles színtartományú Display-P3-támogatással, ami ideális az Apple felhasználók számára. Az Adobe RGB pontos színeket biztosít professzionális fotós és nyomtatási munkákhoz, míg az sRGB konzisztens, megbízható színeket kínál webes és mindennapi használatra. Tökéletes azoknak a kreatív szakembereknek, akik pontosságot igényelnek.

    A funkció logója

    A MultiView egyidejűleg kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg

    A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladatból álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.

    Prémium színek HDR.

    Prémium színek HDR.

    Ahogy a vizuális technológia közelít az emberi látáshoz, a HDR meghódította a szürkezónát. A fekete és fehér közti kontraszt növelésével kiszélesíti a színek és a fényerő tartományát. A mélyebb sötétek és ragyogóbb világosak újgenerációs tisztaságot és valósághű élményt nyújtanak.

    PC gaming monitorok

    * Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
    * Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
    * REC709 lefedettség a CIE1931 szabvány alapján; Adobe RGB, DCI-P3 és Display-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján; sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján; NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.
    * Az alacsony kékfényszint kritériumnak való megfelelőség: A kijelző által a 415–455 nm-es, illetve a 400–500 nm-es tartományban kibocsátott fény arányának 50%-nál kisebbnek kell lennie.
    * Ne feledje, hogy a PowerSensor 2 csak telepített Windows 11 esetén működik. Ha a PowerSensor 2 aktiválva van, a WAL (Walk Away Lock) jelenti az eltávolodást a monitortól és a lezárást, a WOA (Wake On) pedig az ébresztést.
    * Ne feledje, hogy az automatikus keretezéssel rendelkező webkamera – beleértve a nagyítás/kicsinyítés funkciót kis és nagy távolságokra egyaránt – mesterséges intelligencia segítségével vezérelt és működtetett.
    * A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
    * A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.

