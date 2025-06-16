* Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

* Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

* REC709 lefedettség a CIE1931 szabvány alapján; Adobe RGB, DCI-P3 és Display-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján; sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján; NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.

* Az alacsony kékfényszint kritériumnak való megfelelőség: A kijelző által a 415–455 nm-es, illetve a 400–500 nm-es tartományban kibocsátott fény arányának 50%-nál kisebbnek kell lennie.

* Ne feledje, hogy a PowerSensor 2 csak telepített Windows 11 esetén működik. Ha a PowerSensor 2 aktiválva van, a WAL (Walk Away Lock) jelenti az eltávolodást a monitortól és a lezárást, a WOA (Wake On) pedig az ébresztést.

* Ne feledje, hogy az automatikus keretezéssel rendelkező webkamera – beleértve a nagyítás/kicsinyítés funkciót kis és nagy távolságokra egyaránt – mesterséges intelligencia segítségével vezérelt és működtetett.

* A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.