    Evnia Fast IPS Gaming monitor 25M2N5200U/00
    vélemények

    Evnia Fast IPS Gaming monitor

    Egyedülálló játékélmény

    A termék forgalmazása megszűnt
    Az Evnia előremutató és innovatív márka. Úttörő, inkluzív szemlélete modern hangulatot teremt a gaming világában, miközben a Philips márka szakértelmét és tapasztalatát is maximálisan kihasználja.

    A termék standard fényképe A termék alternatív fényképe A termék alternatív fényképe

    Túlhajtható, 390 Hz-es frissítési sebesség

    390 Hz-es frissítési sebesség a rendkívül folyamatos, élénk képekért

    Érezzen rá az intenzív, versengő játékok ízére a Philips Evnia monitor segítségével. A rendkívül egyenletes, késleltetés nélküli látványra vágyó játékosok számára tervezett monitor túlhajtható 390 Hz-es frissítési sebességet biztosít – így jelentősen gyorsabb, mint a normál kijelzők. Búcsút mondhat a frusztráló képkockakiesésnek, amely következtében az ellenség kiszámíthatatlanul ugrál a képernyőn. Ezen a nagy teljesítményű kijelzőn minden kritikus mozdulat rendkívül egyenletesen jelenik meg, biztosítva a pontosságot és áttekinthetőséget, így mindig a versenytársak előtt maradhat, és magabiztosan veheti fel a harcot.

    Alacsony bemeneti késleltetés

    Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

    A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.

    0,3 ms gyorsaságú Smart MBR válaszidő

    0,3 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

    A 0,3 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips kijelző hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

    Feature Image Evnia_HDR_400_gaming

    DisplayHDR 400 a még élethűbb és kimagaslóbb látvány érdekében

    A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 400 kijelző jelentős előrelépés a normál SDR-kijelzőkhöz képest. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 400 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A globális fényerő-szabályozásnak és a legalább 400 nit értékű fényerőnek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.

    Feature Image 2022_MNT_SmartContrast for rich black details_gaming

    SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

    A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

    Feature Image SmartImage Game

    SmartImage játék üzemmód – a játékosokra optimalizálva

    A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik. Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetők. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.

    Feature Image Evnia_ Smart Crosshair

    Smart Crosshair: a még pontosabb célzásért és a még jobb szórakozásért

    A célkereszt színe alapértelmezés szerint be van állítva. Ha a Smart Crosshair funkció be van kapcsolva, a szín a háttérszín kiegészítő színeként változik. A Smart Crosshair funkció javítja a célzás pontosságát, így könnyebben észreveheti az ellenségeket.

    Feature Image Evnia_Stark ShadowBoost

    Stark ShadowBoost: a sötét jelenetek jobb láthatóságáért

    Ez a funkció a sötét jeleneteket anélkül javítja fel, hogy túlexponálná a világosabb területeket. A Stark Shadowboost funkció három választható szinttel rendelkezik, amelyek jobb színtelítettséggel és nagyobb kontraszttal rendelkező texturált képeket kínálnak, így azok jobban láthatók mind világos, mind sötét környezetben. Ezenkívül a funkció segít finomhangolni a látványt, hogy az ellenségek gyorsabban felfedezhetőek legyenek játék közben.

    Játékos

    Innovatív & játékos

    Az Evnia a pozitív változás élharcosa kíván lenni az iparágban, miközben megőrzi könnyed, játékos szellemét.

    Barátságos

    Barátságos

    Az Evnia mindenkit megszólít – kortól, nemtől és játékos tapasztalattól függetlenül.

    H&aacute;rom&eacute;ves OLED &eacute;s QD OLED garanci&aacute;nk

    Hároméves OLED és QD OLED garanciánk

    A Philips OLED és QD OLED kijelzőit hároméves gyári garancia védi, amely az OLED- és QD OLED-beégésre is kiterjed. További biztonságot nyújtva minden érintett OLED és QD OLED termékhez alapvető gondozási útmutatókat is biztosítunk.”* „A Philips garanciális feltételei érvényesek. OLED/QD OLED beégésre csak akkor érvényes a garancia, ha a gondozási útmutatókat betartják. Csak az EU-ban érvényes.”

    Értékelések

    Fast IPS Gaming monitor
    Fast IPS Gaming monitor
    * Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
    * A Túlhajtás funkció növeli a natív frissítési sebességet, azonban ezzel együtt jár némi kockázat is. Ha újraindítás után a képernyő rendellenesen jelenik meg, kapcsolja ki a monitor OSD menüjében található Túlhajtás beállítást.
    * A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
    * A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
    * A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat
    * A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
    * Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.
    * NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort.
    * Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/
    * Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást.
    * Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai és a fejhallgató-tartó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.
    * A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
    * A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

