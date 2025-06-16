Érezzen rá az intenzív, versengő játékok ízére a Philips Evnia monitor segítségével. A rendkívül egyenletes, késleltetés nélküli látványra vágyó játékosok számára tervezett monitor túlhajtható 390 Hz-es frissítési sebességet biztosít – így jelentősen gyorsabb, mint a normál kijelzők. Búcsút mondhat a frusztráló képkockakiesésnek, amely következtében az ellenség kiszámíthatatlanul ugrál a képernyőn. Ezen a nagy teljesítményű kijelzőn minden kritikus mozdulat rendkívül egyenletesen jelenik meg, biztosítva a pontosságot és áttekinthetőséget, így mindig a versenytársak előtt maradhat, és magabiztosan veheti fel a harcot.
A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.
A 0,3 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips kijelző hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 400 kijelző jelentős előrelépés a normál SDR-kijelzőkhöz képest. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 400 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A globális fényerő-szabályozásnak és a legalább 400 nit értékű fényerőnek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik. Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetők. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.
A célkereszt színe alapértelmezés szerint be van állítva. Ha a Smart Crosshair funkció be van kapcsolva, a szín a háttérszín kiegészítő színeként változik. A Smart Crosshair funkció javítja a célzás pontosságát, így könnyebben észreveheti az ellenségeket.
Ez a funkció a sötét jeleneteket anélkül javítja fel, hogy túlexponálná a világosabb területeket. A Stark Shadowboost funkció három választható szinttel rendelkezik, amelyek jobb színtelítettséggel és nagyobb kontraszttal rendelkező texturált képeket kínálnak, így azok jobban láthatók mind világos, mind sötét környezetben. Ezenkívül a funkció segít finomhangolni a látványt, hogy az ellenségek gyorsabban felfedezhetőek legyenek játék közben.
