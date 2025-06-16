* Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

* A Túlhajtás funkció növeli a natív frissítési sebességet, azonban ezzel együtt jár némi kockázat is. Ha újraindítás után a képernyő rendellenesen jelenik meg, kapcsolja ki a monitor OSD menüjében található Túlhajtás beállítást.

* A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

* A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat

* A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

* Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.

* NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort.

* Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/

* Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást.

* Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai és a fejhallgató-tartó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.

* A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.