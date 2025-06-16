Ívelt monitorok

* Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

* A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján

* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a maximális felbontás 60 Hz mellett 3840x2160, 8 bit, ha a soros összefűzés Thunderbolt 4 csatlakozón keresztül történik.

* Ne feledje, hogy a PowerSensor 2 csak telepített Windows 11 esetén működik. Ha a PowerSensor 2 aktiválva van, a WAL (Walk Away Lock) jelenti az eltávolodást a monitortól és a lezárást, a WOA (Wake On) pedig az ébresztést.

* A kijelző Thunderbolt portjának a teljesítménye max. 100 W (jellemzően 96 W), a maximális teljesítmény a készüléktől függ.

* A PowerSensor által megtakarított energiaköltségek kiszámításakor az USB-t és az áramellátást nem vettük bele.

* Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

* Az 5 éves garancia önkéntes korlátozott gyártói garancia. Csak az ezen az oldalon felsorolt országokra vonatkozik: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. A fogyasztók számára a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti törvényes jogaikon felül és azok befolyásolása nélkül biztosítják. A nem fogyasztói (üzleti/professzionális) végfelhasználók esetében csak a korlátozott gyártói garancia feltételei érvényesek.

* A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.