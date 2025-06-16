Ívelt monitorok

Keresőkifejezés

    A Philips monitorok kielégítik napjaink dinamikus, sokoldalú szakembereinek az igényeit. Számos innovatív megoldást kínálnak a hatékonyság maximalizálására, élethű képi világot biztosítanak, javítják a jó közérzetet, és védik a környezet.

    IPS technológia

    IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

    Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

    10-bites színek

    1,07 milliárd szín a lágy színátmenetek és a részletgazdagság érdekében

    A 10-bites kijelző gazdag színmélységet kínál az 1,07 milliárd színnel és 12-bites belső képfeldolgozással, hogy lágy, természetes színeket hozzon létre, átmenetek és színsávok nélkül.

    UltraClear, 4K UHD felbontás

    UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

    Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.

    SmartKVM: a források közötti egyszerű váltáshoz.

    A hagyományos beépített KVM-monitor gomboktól eltérően az intelligens KVM lehetővé teszi a források közötti váltást egyetlen gombnyomással a billentyűzeten. Ha minden eszköz megfelelően van csatlakoztatva, a felhasználók a „Ctrl” billentyű háromszori megnyomásával egyszerűen válthatnak a források között.

    SoftBlue_Feature Image

    SoftBlue technológia: a kényelmes megtekintéshez

    A SoftBlue technológia fokozott vizuális kényelmet és védelmet nyújt a kék fénynek való tartós kitettség által okozott káros egészségügyi hatások ellen. Az alacsony kékfénykibocsátású panellel a kijelző által a 415–455 nm és 400–500 nm közötti tartományban kibocsátott fény aránya kevesebb mint 50%-ra csökken. Ennek eredményeként a SoftBlue technológia optimális vizuális kényelmet biztosít, minimálisra csökkenti a szem terhelését, és támogatja a folyamatos koncentrálást. Arról nem is beszélve, hogy a SoftBlue LED-technológia tesztelésen esett át és TÜV Rheinland alacsony kékfényszint (hardveres megoldás) tanúsítványt kapott a kékfénykibocsátás csökkentésében elért hatékonyságáért.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

    A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

    Feature Image EasyRead mode_non Pivot

    EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló olvasási élményért

    A funkció logója

    A MultiView egyidejűleg kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg

    A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladatból álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.

    Ívelt

    Ívelt monitorok

    A Philips ívelt monitorai még magasabb szintre emelik az élményt: finoman körbeölelnek, és a természetes szemformát követő ívvel simulnak a látómeződhöz.

    Dokkolómegoldások

    Dokkolómegoldások

    Élvezze az egykábeles csatlakozás kényelmét, amely egyszerűsíti a munkakörnyezetét és növeli a produktivitást a Philips USB-C dokkolós monitorokkal. Egyetlen kábel használatával meghosszabbíthatja laptopja üzemidejét, külön tápegység nélkül.

    Videokonferencia

    „A Philips videokonferencia-monitor zökkenőmentes, mindent egyben kínáló megoldást nyújt: a beépített webkamera, mikrofon és hangszórók teljes audiovizuális támogatást biztosítanak. A kényelemre tervezve fejlett Philips technológiát, USB-C dokkolást és eszközkonszolidációt kínál, így helyet és költséget takarít meg.

