Ívelt monitorok

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
A 10-bites kijelző gazdag színmélységet kínál az 1,07 milliárd színnel és 12-bites belső képfeldolgozással, hogy lágy, természetes színeket hozzon létre, átmenetek és színsávok nélkül.
Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.
A hagyományos beépített KVM-monitor gomboktól eltérően az intelligens KVM lehetővé teszi a források közötti váltást egyetlen gombnyomással a billentyűzeten. Ha minden eszköz megfelelően van csatlakoztatva, a felhasználók a „Ctrl” billentyű háromszori megnyomásával egyszerűen válthatnak a források között.
A SoftBlue technológia fokozott vizuális kényelmet és védelmet nyújt a kék fénynek való tartós kitettség által okozott káros egészségügyi hatások ellen. Az alacsony kékfénykibocsátású panellel a kijelző által a 415–455 nm és 400–500 nm közötti tartományban kibocsátott fény aránya kevesebb mint 50%-ra csökken. Ennek eredményeként a SoftBlue technológia optimális vizuális kényelmet biztosít, minimálisra csökkenti a szem terhelését, és támogatja a folyamatos koncentrálást. Arról nem is beszélve, hogy a SoftBlue LED-technológia tesztelésen esett át és TÜV Rheinland alacsony kékfényszint (hardveres megoldás) tanúsítványt kapott a kékfénykibocsátás csökkentésében elért hatékonyságáért.
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladatból álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.