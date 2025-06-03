QD-OLED Care

Ha a hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot, automatikusan csökken a fényerő. Proaktívan szabályozza a panel hőmérsékletét, csökkentve a fényerőt a hőmérséklet emelkedésekor. Ez a funkció a felhasználó beavatkozása nélkül egyensúlyozza ki a panel teljesítményét és biztonságát. Ez a funkció a felhasználó beavatkozása nélkül egyensúlyozza ki a panel teljesítményét és biztonságát.