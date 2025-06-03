QD-OLED Care

A Philips Evnia monitorok a legjobbak közé tartozó szoftveres eszközökkel rendelkeznek - ezek megakadályozzák a képbeégést és biztosítják a monitor megfelelő állapotát. A képbeégés kockázata a QD-OLED panelekkel kapcsolatos potenciális probléma. Megfelelő odafigyelés esetén azonban ez a kockázat a QD-OLED panelek esetében jelentősen csökken.
Védelem többszörös logó ellen
Észleli és csökkenti a képernyőn megjelenő statikus logókat.
Segít megelőzni a logó beégését, különösen akkor, amikor a logó hosszú ideig ugyanazon a helyen marad.
Automatikus érzékelés
Egyidejűleg több logót is felismer.
Fényerő csökkentése
1. szint 10%-os fényerő csökkentés
2. szint 20%-os fényerő csökkentés
Az eredmény minimális hatás a komplex élményre és a képernyő érzékeny területeinek megóvása.
Élfényerő korlátozó
Csökkenti a fényerőt ott, ahol jelentős különbség mutatkozik a világos és sötét részek között, például a letterbox (alsó/felső fekete sávok) vagy pillarbox (oldalsávok) esetén, ami gyakori filmlejátszásnál vagy több ablak/forrás használatakor.
Letter BOX élfényerő korlátozó
Pillar BOX élfényerő korlátozó
Függőleges feloszlás élfényerő korlátozó
Főpanel fényerő korlátozó
Beazonosítja a fő statikus paneleket és megóvásuk érdekében tompítja őket.
Detektálja mindazon nagyobb statikus paneleket (pl. a Windows tálcáját), amelyek hosszabb ideig láthatóak maradnak. Csökkenti a fényerőt ezeken a területeken a képbevésődés megelőzése érdekében. Ideális az olyan felhasználók számára, akiknek a munkáját vagy játékát gyakran kísérik statikus felhasználói felület elemek.
Hővédelem
Proaktívan szabályozza a panel hőmérsékletét, csökkentve a fényerőt a hőmérséklet emelkedésekor. Segít a monitor hőmérsékletét 60°C alatt tartani, így - különösen intenzív játék közben - hosszú élettartamot és stabil teljesítményt biztosít.
Hogyan működik?
Ha a hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot, automatikusan csökken a fényerő.
Proaktívan szabályozza a panel hőmérsékletét, csökkentve a fényerőt a hőmérséklet emelkedésekor.
Ez a funkció a felhasználó beavatkozása nélkül egyensúlyozza ki a panel teljesítményét és biztonságát.
