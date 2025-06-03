Keresőkifejezés

    Philips oled care banner image

    Funkciók áttekintése

    QD-OLED Care

    A Philips Evnia monitorok a legjobbak közé tartozó szoftveres eszközökkel rendelkeznek - ezek megakadályozzák a képbeégést és biztosítják a monitor megfelelő állapotát. A képbeégés kockázata a QD-OLED panelekkel kapcsolatos potenciális probléma. Megfelelő odafigyelés esetén azonban ez a kockázat a QD-OLED panelek esetében jelentősen csökken.

    Védelem többszörös logó ellen

    Észleli és csökkenti a képernyőn megjelenő statikus logókat.


    Segít megelőzni a logó beégését, különösen akkor, amikor a logó hosszú ideig ugyanazon a helyen marad.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatikus érzékelés


    Egyidejűleg több logót is felismer.

    Automatic logo detection gaming in use

    Fényerő csökkentése


    1. szint 10%-os fényerő csökkentés

    2. szint 20%-os fényerő csökkentés

     

    Az eredmény minimális hatás a komplex élményre és a képernyő érzékeny területeinek megóvása.

    Luminance reduction before and after

    Élfényerő korlátozó

     

    Csökkenti a fényerőt ott, ahol jelentős különbség mutatkozik a világos és sötét részek között, például a letterbox (alsó/felső fekete sávok) vagy pillarbox (oldalsávok) esetén, ami gyakori filmlejátszásnál vagy több ablak/forrás használatakor.

    Letter BOX
    élfényerő korlátozó

    Pillar BOX
    élfényerő korlátozó

    Függőleges feloszlás
    élfényerő korlátozó

    Letter BOX
    élfényerő korlátozó

    Pillar BOX
    élfényerő korlátozó

    Függőleges feloszlás
    élfényerő korlátozó

    Főpanel fényerő korlátozó

     
    Beazonosítja a fő statikus paneleket és megóvásuk érdekében tompítja őket.




    Detektálja mindazon nagyobb statikus paneleket (pl. a Windows tálcáját), amelyek hosszabb ideig láthatóak maradnak. Csökkenti a fényerőt ezeken a területeken a képbevésődés megelőzése érdekében. Ideális az olyan felhasználók számára, akiknek a munkáját vagy játékát gyakran kísérik statikus felhasználói felület elemek.

    Before After

    Detektálja mindazon nagyobb statikus paneleket (pl. a Windows tálcáját), amelyek hosszabb ideig láthatóak maradnak. Csökkenti a fényerőt ezeken a területeken a képbevésődés megelőzése érdekében. Ideális az olyan felhasználók számára, akiknek a munkáját vagy játékát gyakran kísérik statikus felhasználói felület elemek.

    Before After

    Hővédelem

     
     
    Proaktívan szabályozza a panel hőmérsékletét, csökkentve a fényerőt a hőmérséklet emelkedésekor. Segít a monitor hőmérsékletét 60°C alatt tartani, így - különösen intenzív játék közben - hosszú élettartamot és stabil teljesítményt biztosít.

    Hogyan működik?

    Before After

    • Ha a hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot, automatikusan csökken a fényerő.
    • Proaktívan szabályozza a panel hőmérsékletét, csökkentve a fényerőt a hőmérséklet emelkedésekor.
    • Ez a funkció a felhasználó beavatkozása nélkül egyensúlyozza ki a panel teljesítményét és biztonságát.

     

    Ez a funkció a felhasználó beavatkozása nélkül egyensúlyozza ki a panel teljesítményét és biztonságát.

    A legjobb választék

    QD-OLED monitorok

