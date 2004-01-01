Keményen dolgozunk azon, hogy javítsuk Philips borotváink élettartamát, csökkentsük a környezetre gyakorolt káros hatásokat, és jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek mint a Philips termékek felhasználójának.

Ha a Philips borotva elromlik a garanciális időszak alatt, kattintson ide a javítás vagy csere igényléséhez. A hivatkozott oldal segít annak megállapításában is, hogy a termékre érvényes-e még a garancia.

Mivel a legtöbb Philips borotva vízálló kialakítású, azt javasoljuk, hogy a problémás készüléket kizárólag hivatalos szervizközponttal vizsgáltassa meg. A borotva burkolatának otthoni felnyitása ronthatja a vízállóságot, ami károsodást vagy sérülést okozhat.

Tipp: „A Philips borotva nem működik” című hibaelhárítási cikk alapján számos gyakran előforduló, akkumulátorhibával kapcsolatos problémát megoldhat.