Keményen dolgozunk azon, hogy javítsuk Philips borotváink élettartamát, csökkentsük a környezetre gyakorolt káros hatásokat, és jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek mint a Philips termékek felhasználójának.
Ha a Philips borotva elromlik a garanciális időszak alatt, kattintson ide a javítás vagy csere igényléséhez. A hivatkozott oldal segít annak megállapításában is, hogy a termékre érvényes-e még a garancia.
Mivel a legtöbb Philips borotva vízálló kialakítású, azt javasoljuk, hogy a problémás készüléket kizárólag hivatalos szervizközponttal vizsgáltassa meg. A borotva burkolatának otthoni felnyitása ronthatja a vízállóságot, ami károsodást vagy sérülést okozhat.
Tipp: „A Philips borotva nem működik” című hibaelhárítási cikk alapján számos gyakran előforduló, akkumulátorhibával kapcsolatos problémát megoldhat.
Philips i9000 sorozat
Ha egy hivatalos szervizközpont akkumulátorhibát azonosít, a Philips i9000 sorozatú készülék akkumulátorát a borotva teljes élettartama alatt bármikor kicseréltetheti a szervizközpontban (a garancia lejárta után is).