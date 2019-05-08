TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról
  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT100A/00

4.3

| (16) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Aqua
Aqua
Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
narancs színű
narancs színű

Tartsa kedvenc dallamait a keze ügyében

Nagyszerű hangzás, sokféle szín, bármikor zsebre vágható kivitel. A vezeték nélküli Bluetooth átvitelnek köszönhetően a BT100 felébreszti a bennünk élő világjárót.

Összes előny megtekintése

Tartsa kedvenc dallamait a keze ügyében

  • Bluetooth®

  • Beépített mikrofon hívásokhoz

  • Akkumulátoros

  • 2 W

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz

Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.3

5-ből

16

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless

29/11/2016

România

România

Minunat

Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.