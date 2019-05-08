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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT100B/00

4.3

| (16) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket

Tartsa kedvenc dallamait a keze ügyében

Nagyszerű hangzás, sokféle szín, bármikor zsebre vágható kivitel. A vezeték nélküli Bluetooth átvitelnek köszönhetően a BT100 felébreszti a bennünk élő világjárót.

Összes előny megtekintése

Tartsa kedvenc dallamait a keze ügyében

  • Bluetooth®

  • Beépített mikrofon hívásokhoz

  • Akkumulátoros

  • 2 W

A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz

Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

16

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless

29/11/2016

România

România

Minunat

Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.