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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
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Nagyszerű hangzás, sokféle szín, bármikor zsebre vágható kivitel. A vezeték nélküli Bluetooth átvitelnek köszönhetően a BT100 felébreszti a bennünk élő világjárót.
Bluetooth®
Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
2 W
Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.
Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.
4.3
5-ből
16
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless
Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless
Ionut27
29/11/2016
România
Minunat
Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless