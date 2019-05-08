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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tartsa kedvenc dallamait a keze ügyében
Nagyszerű hangzás, sokféle szín, bármikor zsebre vágható kivitel. A vezeték nélküli Bluetooth átvitelnek köszönhetően a BT100 felébreszti a bennünk élő világjárót.
Bluetooth®
Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
2 W
Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
4.3
5-ből
16
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100B boxă portabilă wireless
Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100A boxă portabilă wireless
Ionut27
29/11/2016
România
Minunat
Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT100M boxă portabilă wireless