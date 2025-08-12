Ingyenes szállítási lehetőség
15% kedvezményért kattintson, és iratkozzon fel!
14 napos visszaküldési garancia
Ügyfélszolgálat a hét minden napján
Keresőkifejezés
Bevásárlókosár
Bevásárlókosara jelenleg üres.
Automata eszpresszógép
Hálózati tápkábel
HD5087/01
Kávémérő kanál
CP0986/01
Kávéőrlemény-tartó
CP0985/01
Vízkeménységmérő tesztcsík
HD5085/01
Kis méretű vízszűrő
CRP979/01
Linkek, amelyek segítségével jobb élményt szerezhet a termékkel kapcsolatban
Ország kiválasztása
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.