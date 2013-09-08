2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Lift & Cut
1 körkés
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ6/50 holicí hlavy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ6/50 holicí hlavy