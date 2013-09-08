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Összes sorozat

  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

körkések

HQ6/11

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Mindig alapos borotválkozás
A pengék minden évben megteszik a Mount Everest magasságának megfelelő távolságot... 49-szer! Ekkora igénybevétel mellett a legjobb anyagokból készült pengék is elveszítik élüket. Őrizze meg borotvájának csúcsteljesítményét - Cserélje a borotvafejet 2 évente.
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A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Mindig alapos borotválkozás

  • Lift & Cut

  • 1 körkés

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ6/50 holicí hlavy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ6/50 holicí hlavy

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.