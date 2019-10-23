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Gyártás megszűnt

NIVEAkörkések

HS85/44

1

| (1) Vélemény

Mindig alapos borotválkozás

Egy év alatt a Philips borotva pengéi annyit járnak, hogy feljutnának akár a Mount Everest csúcsára is... 49-szer! Ilyen nagy teljesítmény után a legjobb anyagú pengék is elveszthetik élüket. Tartsa borotvája teljesítményét a csúcson - cserélje a borotvafejeket évente.

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A legjobb eredmény érdekében 12 havonta cserélje a körkéseket

Mindig alapos borotválkozás

  • cserélhető rekeszekkel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Flex Tracker rendszer

Flex Tracker rendszer

A Flex Tracker rendszer automatikusan követi arca körvonalait, és véd a bőrirritáció ellen.

Zseléelosztó gyűrűk

Zseléelosztó gyűrűk

A borotvafejek egyedi zseléelosztó gyűrűinek köszönhetően a borotva könnyedén siklik a bőrén.

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Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Ez az értékelés a következőhöz készült: HS85/40 holicí hlavy

Ez az értékelés a következőhöz készült: HS85/40 holicí hlavy

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.