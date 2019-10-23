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Gyártás megszűnt
HS85/44
Mindig alapos borotválkozás
Egy év alatt a Philips borotva pengéi annyit járnak, hogy feljutnának akár a Mount Everest csúcsára is... 49-szer! Ilyen nagy teljesítmény után a legjobb anyagú pengék is elveszthetik élüket. Tartsa borotvája teljesítményét a csúcson - cserélje a borotvafejeket évente.
cserélhető rekeszekkel
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
A Flex Tracker rendszer automatikusan követi arca körvonalait, és véd a bőrirritáció ellen.
A borotvafejek egyedi zseléelosztó gyűrűinek köszönhetően a borotva könnyedén siklik a bőrén.
1.0
5-ből
1
Vélemény
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Ez az értékelés a következőhöz készült: HS85/40 holicí hlavy
Ez az értékelés a következőhöz készült: HS85/40 holicí hlavy