2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HS85/60
Mindig alapos borotválkozás
A borotva egy év alatt 4,5 millió szőrszálat vág le az arcról. Évente cserélje ki a borotvafejeket a legjobb eredmény érdekében.
NIVEA FOR MEN
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
A Flex Tracker rendszer automatikusan követi arca körvonalait, és véd a bőrirritáció ellen.
A borotvafejek egyedi zseléelosztó gyűrűinek köszönhetően a borotva könnyedén siklik a bőrén.
1.0
5-ből
1
Vélemény
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Ez az értékelés a következőhöz készült: HS85/40 holicí hlavy
Ez az értékelés a következőhöz készült: HS85/40 holicí hlavy