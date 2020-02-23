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Összes sorozat

  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*

Gyártás megszűnt

Philips AventDupla elektromos mellszívó

SCF334/31

4.9
| (34) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*
Az Ultra Comfort dupla mellszívó az ideális választás, ha nincs sok ideje. Csökkenthető a fejéshez szükséges idő, Ön pedig kényelmesen ülhet, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását. A pumpa csendes és könnyen összeállítható, személyre szabható, használható és tisztítható.
Összes előny megtekintése

Dupla elektromos mellszívó masszázspárnával

Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség kevesebb idő alatt*

  • Több tej lefejése rövidebb idő alatt

  • Puha masszázspárnát tartalmaz

  • Utazótáska és 2 cumisüveg

Kényelmes fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Kényelmes fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesen ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Válassza a leginkább hatékony és kényelmes beállítást

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára kényelmes tejleadást biztosítót.

Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna

Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna

A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

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Értékelések

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4.9

5-ből

34

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csak ez volt a jó!

Összesen 3 évig szoptattam, ez volt a tökéletes mellszívó! Nagyon könnyen kezelhető, beállítható. A masszázspárna kényelmessé és gyorssá tette a használatát.

Előnyök

Kényelmes, könnyen kezelhető, gyors

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon szerettem!

Szuper gép! Kényelmes, gyors, hatékony a legjobb amit választhat!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Hatalmas segítség volt!

Mindenkinek csak ajánlani tudom.Sajnos a kisfiam nem tudott szopizni, ezért a 3 óránként való etetéshez felbecsülhetetlen segítség volt ez a mellszívó.Egy percig sem bántam meg,hogy mellette döntöttünk,hiszen halk,könnyen tisztítható és utazásnál még elemmel is tudtam működtetni.Volt olyan,hogy útközben az autóban használtam!Egy csoda,minden barátnőm dicséri!

Előnyök

Gyors,praktikus,halk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A szoptató anyák 83%-a egyetért abban, hogy a Philips Avent Comfort dupla elektromos mellszívó használata kényelmes – 81 amerikai egyesült államokbeli anyával végzett független otthoni tesztek eredménye, 2012 augusztus.

  2. Több tej: Független kutatások szerint összefüggés lehet a magasabb fokú kényelem és a magasabb fokú tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/AVENT

  3. BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének