2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Több tej lefejése rövidebb idő alatt
Puha masszázspárnát tartalmaz
Utazótáska és 2 cumisüveg
A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesen ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.
A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára kényelmes tejleadást biztosítót.
A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.
4.9
5-ből
34
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
KiraM
23/02/2020
Magyarország
Csak ez volt a jó!
Összesen 3 évig szoptattam, ez volt a tökéletes mellszívó! Nagyon könnyen kezelhető, beállítható. A masszázspárna kényelmessé és gyorssá tette a használatát.
Előnyök
Kényelmes, könnyen kezelhető, gyors
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
REKA3333
23/02/2020
Magyarország
Nagyon szerettem!
Szuper gép! Kényelmes, gyors, hatékony a legjobb amit választhat!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
T.Ili
23/02/2020
Magyarország
Hatalmas segítség volt!
Mindenkinek csak ajánlani tudom.Sajnos a kisfiam nem tudott szopizni, ezért a 3 óránként való etetéshez felbecsülhetetlen segítség volt ez a mellszívó.Egy percig sem bántam meg,hogy mellette döntöttünk,hiszen halk,könnyen tisztítható és utazásnál még elemmel is tudtam működtetni.Volt olyan,hogy útközben az autóban használtam!Egy csoda,minden barátnőm dicséri!
Előnyök
Gyors,praktikus,halk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
A szoptató anyák 83%-a egyetért abban, hogy a Philips Avent Comfort dupla elektromos mellszívó használata kényelmes – 81 amerikai egyesült államokbeli anyával végzett független otthoni tesztek eredménye, 2012 augusztus.
Több tej: Független kutatások szerint összefüggés lehet a magasabb fokú kényelem és a magasabb fokú tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/AVENT
BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének