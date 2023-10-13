2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egydarabos
Prémium
Akkumulátoros
Időzítő kijelző
Több tejet tud lefejni kevesebb idő alatt* a párnával, amely ugyanúgy stimulálja a melleket a tej lefejéséhez, mint a baba. Tökéletesen vált stimulációs módból fejési módba, és kellő mértékű mellbimbó-stimulálásról és szívásról gondoskodik a maximális tejáramlás érdekében. Tejáramlás-beinduláshoz szükséges időre (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) vonatkozó eredmények alapján.*
Egyetlen, univerzális méret. Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az adott mellbimbóhoz. A mellbimbó-méretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).
Helyezkedjen el kényelmesen a fejéshez: ennek a kialakításnak köszönhetően egyenesen tud ülni, előredőlés nélkül. Előredőlést nem igénylő, klinikailag bizonyított, kényelmes fejési testhelyzet*. A termék 20 résztvevővel végzett klinikai tesztjének eredményei alapján (2019); A résztvevők 90%-a találta kényelmesnek a fejési testhelyzetet (az egydarabos elektromos mellszívó esetében); A résztvevők 95%-a találta kényelmesnek a fejési testhelyzetet (a dupla elektromos mellszívó esetében).
4.8
5-ből
216
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
S.Dóri
13/10/2023
Magyarország
A promóció része
Kényelmes, vezeték nélküli használat, praktikus
A szoptatás legelején sokat segített a tejbelövellésben, majd a tejszaporításban is. Hasznos, hogy akkumulátoros, így lehetővé teszi a vezeték nélküli használatot is. Ha éppen töltőn van, a hosszú vezeték miatt is kényelmes a használata. Tetszik, hogy a szívóerősség állítható mind a két üzemmódban és méri a használat idejét. Könnyű tisztán tartani. Aventes cumisüveg készletet használunk mellette, ami kompatibilis a mellszívóval, így a tej tárolása is egyszerűbb. Talán egy kicsit hangos, de a vákuum miatt ez az alaphang elkerülhetetlen.
Előnyök
Vezeték nélküli használat, szívóerősség állítható, hosszú akkumulátor idő, méri a használat idejét, praktikus
Hátrányok
Hangja
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF396/11 Elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF396/11 Elektromos mellszívó
nike0407
08/02/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon nagy segítség!
Nagyon szeretem a terméket, akinek csak tudom ajánlom! Akinek van rá lehetősége és szüksége van mellszívóra az feltétlen szerezze be. Egyszerű használat, praktikusság!
Előnyök
Egyszerű használat, praktikusság
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF396/11 Elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF396/11 Elektromos mellszívó
Dorcsi28
03/01/2022
Magyarország
A promóció része
Könnyű és gyors használat - hatékony segítség!
Nagy megelégedettséggel használom a Philips Avent elektromos mellszívót egészen a szoptatás kezdetétől, 2 hónapja. Hatékony működésének és könnyű kezelhetőségének köszönhetően gyors használatot biztosít, különösen a kézi fejőgépekhez viszonyítva. A gép automatikusan felismeri és beállítja a tej folyásának megfelelő sebességet, fokozatot, ennek köszönhetően a leghatékonyabb működést biztosítja. Rövid idő alatt véghezvihető segítségével a fejés, ami a kézi mellszívókról nem mondható el. Akkumulátora rendkívül jól bírja, ritkán kell tölteni, ha igen, akkor is gyorsan feltölt. A gép könnyen szétszedhető és összeszerelhető, ennek köszönhetően rövid idő alatt tisztítható. Használata nagyon kényelmes, hiszen pihenés közben is használható.
Előnyök
Könnyű és kényelmes használat, gyorsaság, egyszerű tisztíthatóság.
Hátrányok
Nincs ilyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF396/11 Elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF396/11 Elektromos mellszívó
Tejáramlás-beinduláshoz szükséges idő (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) egy 20 fő részvételével zajló teszt eredményei alapján (Hollandia, 2019) más, régebbi típusú Philips mellszívó technikáknak egy 9 fő részvételével zajló megvalósíthatósági tanulmány eredményeként kapott MER-időihez viszonyítva (Hollandia, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 résztvevő, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukázusi résztvevő, Egyesült Államok); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 résztvevő, Ausztrália).
Az 1k párnával kapcsolatban, 20 fő részvételével zajló klinikai teszt során végzett kérdőív eredményei alapján (Hollandia, 2019)
BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének