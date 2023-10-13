A termék előnyei: A készüléket 2021. szeptember 14-én kaptam meg hiánytalanul, tökéletes állapotban. Tesztelni 2021. szeptember 18-án tudtam elkezdeni a kórházból hazaérkezés után már is neki láttam a használatának. Volt szerencsém egy régebbi terméket is kipróbálni a „SCF334” amellyel összehasonlítva a SCF396/11 ég és föld volt a tapasztalt különbség. Kezdő anyaként a legnagyobb kihívást és a legtöbb kérdést, kételyt is a szoptatás és az anyatej lefejése jelentette. A szülést követően sajnos kisebesedett a mellem, ami nagy fájdalommal járt és a szoptatást is megnehezítette. A tej termelődése beindult, a fájdalomtól és sebektől azonban mégsem sikerült csak szoptatással kiüríteni. Itt adtam hálát a Philips AVENT SCF396/11 mellszívónak. A szívófej párnája rendkívül kényelmes és az, hogy a 8 stimuláló és további 8 szívóerősség közül lehetett választani hatalmas áldás azoknak az anyáknak, akik hasonló nehézségekkel szembesülnek a szoptatás első napjaiban. A gyógyulást és az anyatej mennyiségének megugrását is nagyban segítette, hogy azt eszközzel az egészen gyenge stimuláló és szívó funkciók használata, amelyekkel kíméletesen sikerült lefejni az anyatejet elkerülve az esetleges gyulladást. Ez mindenképp óriási előnye a terméknek, hiszen megtalálni a tökéletes beállítást nem egyszerű. Ha túl erős fokozattal kezdik az anyák a fejést azzal nem spórolnak időt, ellenben nem ürül ki teljesen a mell és begyulladhat, valamint úgy érezhetik non-stop fejniük kell, mert a tej folyamatosan ott marad a mellekben. A megfelelő beállítást viszonylag hamar meg lehet találni és nagy előny, hogy a következő fejésekre is megőrzi a termék az előzőleg kiválasztott fokozatot, mind a stimulálás mind a szívás tekintetében így ezeket nem kell külön észben tartani. Ugyanakkor ezeket a fokozatokat a fejés közben is lehet módosítani így, ha menet közben azt érezzük, hogy túl erős vagy éppen nem elég erős egy fokozat tudjuk módosítani. Mivel a művelet közben is váltogathatók a szívó erősségek, illetve átváltható a funkció szívásról stimulálásra és fordítva nem kell a gépet ki-be kapcsolni ha úgy látjuk, hogy a tej szívás nem megfelelő és stimulálásra van szükség vagy fordítva, előbb el lehet kezdeni leszívni a tejet ez is egy gombnyomással megoldható, szintén a fentebb említett beállítások eltárolása mellett. A termék használati utasítása teljesen egyértelmű, könnyen használható, nagyon hasznosak az illusztrációk. Érthetően vannak leírva a használatra, tisztításra és tárolásra vonatkozó instrukciók. Hasznos funkciója a digitális kijelző, amin minden információ egyidejűleg szerepel, mind a töltöttségről, mind az időre vonatkozóan, így nem kell mérőeszközzel figyelni az eltelt időt. Működés közben is látszik, ha a szívóerősségen változtatni kell, vagy váltani kell stimuláló vagy szívó funkció között. Az akkumulátor üzemideje is kifogástalan, 3 teljes fejési ciklus után elegendő a töltés. Egy fejés átlagosan 30 percet vesz igénybe, így ez mindenképp nagy előny, hogy nem kell minden használat után tölteni. Ez a tulajdonsága főként az éjjeli anyatej gyűjtés idején nagyon praktikus, hiszen esténként már nem biztos, hogy eszünkbe jut feltenni a töltőre a készüléket. Azonban, ha mégis elfelejtjük akkor sincs baj, hiszen a készülék az áramforráshoz csatlakoztatva is használható, így nem kell kihagynunk, vagy várnunk a fejéssel amíg a készülék feltölt. Ezt tartom az egyik leghasznosabb funkciójának, mert anyaként sokszor a rendszeres anyatej gyűjtést is nehéz beiktatni a napokba, hát még ha arra is külön kellene figyelni, hogy a készüléket mindig töltőre tegyem. Mivel a termék kompakt bárhová magammal vihetem és a lakásban bárhol le tudok vele ülni. A negatívuma a készüléknek, hogy a szívófejet egy kézzel tartani kell. Hasznos lenne valamilyen pánt amivel magamra tudnám erősíteni és elegendő lenne oldalra csúsztatni, ezáltal a kezeim szabaddá válnának és lehetőség lenne például egy pelenkát kicserélni, vagy enni a mellszívás közben. Szívópárna belső része a tapasztalatom alapján nem illeszkedik elég szorosan a szívótestre, emiatt többször is a mellről eltávolítva lötyögést tapasztaltam, a párna leesett.