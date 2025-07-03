Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

01

ó

:

41

p

:

15

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
  • Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd

Gyártás megszűnt

Shaver S9000 PrestigeNedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

SP9883/36

4.7
| (492) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd
Tapasztalja meg a kivételesen alapos és kényelmes borotválkozást a Philips Shaver Series 9000 Prestige készülékkel. A bőrhöz közel (akár 0,00 mm-re) végzi a vágást a Lift & Cut borotválkozási rendszer segítségével, miközben a SkinIQ technológia az arc minden kontúrjához alkalmazkodik, még 7 napos borosta esetén is.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legalaposabb borotvánk, még 7 napos borosta esetén is

Alapos borotválás a bőr szintjén, miközben hihetetlenül gyengéd

  • Alapos borotválkozás

  • NanoTech Dual Precision pengék

  • Hydro SkinGlide bevonat

  • Ultraflex felfüggesztési rendszer

  • Akár 5 év garancia*****

Akár 0,00 mm közel a bőr felszínéhez a Lift & Cut rendszerünkkel

Akár 0,00 mm közel a bőr felszínéhez a Lift & Cut rendszerünkkel

Szabadalmaztatott, egyedülálló Lift & Cut forgófejes borotválkozási rendszerünk gyengéden emeli ki a szőrszálat a gyökeréből, mielőtt pontosan a bőr szintjén (akár 0,00 mm-re a bőrtől) elvágná – anélkül, hogy a pengék érintenék a bőrt. Tökéletes precizitás az estig kitartó* alapos borotválkozásért.

A 360 fokban elforduló penge minden irányban vágja a szőrt

A 360 fokban elforduló penge minden irányban vágja a szőrt

A Philips körkéses borotváit kifejezetten úgy terveztük, hogy igazodjanak a szőr természetes növekedési irányához, a 360 fokban elforduló pengéknek köszönhetően pedig minden irányban vágják a szőrt. A NanoTech Dual Precision pengék percenként akár 165 000 vágási műveletet is képesek elvégezni, és akár 25%-kal több szőrszálat vágnak le egyetlen mozdulattal**.

Az Ultraflex felfüggesztési rendszernek köszönhetően minden kontúrhoz alkalmazkodik

Az Ultraflex felfüggesztési rendszernek köszönhetően minden kontúrhoz alkalmazkodik

A teljesen rugalmas fejekkel rendelkező Ultraflex felfüggesztési rendszer tökéletesen követi az arc minden kontúrját, és még a nehezen kezelhető szőrszálakat is megragadja. Kivételesen sima eredmény és kényelmes borotválkozás.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

492

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

03/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Arcra és fejre

Penge után váltottam elektromosra. Arcra és fejre is használom. Próbáltam más márkát is. Egy klasszissal jobb. Persze nem tudja 100% a penge tükör simaságát, de ez vállalható kompromisszum; látni nem látható a különbség, maximum simogatva, és itt ott a fejen. Jól tisztítható.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

01/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló borotva jó áron

Nagyon jó borotva, simább az arcom, mióta ezt használom. 2 hét alatt az akkumulátor csak a felére merült le, mert kb fele idő alatt meg tudok vele borotválkozni, mint a régi, szintén Philips borotvámmal. A szakáll-nyírót és az orr-szőr nyírót sajnos csak borotva feltét levétele után lehet csatlakoztatni.

Előnyök

Nagyon hatékony borotva.

Hátrányok

Kicsit nehézkes kitisztítani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva

07/04/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

S9ooo prestige

Erős motor, könnyű borotva, csendes, jól vág. Jó fogása van.

Előnyök

Könnyű, jól vág.

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. A válaszadók 92%-a egyetértett. A tesztet független ügynökség végezte, kilencvenöt 18–65 év közötti koreai férfi válaszadó bevonásával.

  2. A Philips Shaver 3000 Series sorozathoz képest, 3 napos borostán

  3. * az elődjéhez képest

  4. * * A borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén

  5. * * * 3 év garancia és további 2 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.​