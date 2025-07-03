A konkurencia csúcsmodelljéről tértem át, ami szintén kimagasló borotva, de ez még annál is simábbra borotvál. Gyakorlatilag a kézi pengés borotva simaságát hozza, ami pár éve még elképzelhetetlen volt egy villanyborotvától. Minden nap használom. 3 évvel ezelőtt az előző szériáját még visszaküldtem, mert szárazon, ahogyan borotválkozom nem csúszott eléggé, mindenféle nedvesítésre volt szükség, amit nem szeretek. Gondoltam az új típust újra kipróbálom. Mertem ezt megtenni azért, mert az előző alkalommal is példaértékű volt az Ügyfélszolgálati kezelés, és azonnal visszakaptam az árát. Megérte a Philips-nek ilyen korrektnek lennie, mert most mertem újra venni a bátorságot kipróbálni, és ezúttal örömmel tartom is meg a borotvámat. Kíváncsi leszek a tartósságára, mert az egyébként szintén nagyon jónak tartott konkurens borotvámmal az volt a baj, hogy az amúgy 18 havonta cserélendő feje nekem maximum fél évet bírt, és mindig tönkrement. Ha ez a Philips kibírja az előírt csereintervallumot, engem megvettek. Tetszik a tisztító rendszere is, kíváncsi leszek ez is mennyit bír ki egy folyadékkal. A nem megnevezhető konkurenciánál az is probléma volt, hogy az a predikált 3 hétnél sokkal hamarabb kifogyott. Ezt most 2 hete használom, kiderül. Úgy, hogy extrém alapossággal borotválkozom naponta, így pont egy hetet bír ki az akkumulátora. Praktikus, hogy nem kell áramellátás a tisztítórendszerhez, és könnyen, cseppmentesen szállítható, ugyanakkor a versenytárs tisztítórendszer mellett szól, hogy az szárítani is tud. Ez azért érdekes, mert ha benne felejtem a borotvámat, akkor a következő nap borotválkozva ennél még nedves lesz az arcom a folyadéktól. (elképzelhető, hogy elő van írva, hogy nem szabad bennhagyni, így akkor az én hibám). Csak egy számomra érdekes tapasztalat: mindenhol azt olvastam, hogy a körkéses borotvákkal körkörös mozdulatokkal a leghatékonyabb borotválkozni. Én is így próbáltam, aztán kísérletezve rájöttem, hogy a hagyományos egyenes vonalú mozgással - nekem legalábbis - sokkal alaposabb munkát végez.