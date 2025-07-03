2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Alapos borotválkozás
NanoTech Dual Precision pengék
Hydro SkinGlide bevonat
Ultraflex felfüggesztési rendszer
Akár 5 év garancia*****
Szabadalmaztatott, egyedülálló Lift & Cut forgófejes borotválkozási rendszerünk gyengéden emeli ki a szőrszálat a gyökeréből, mielőtt pontosan a bőr szintjén (akár 0,00 mm-re a bőrtől) elvágná – anélkül, hogy a pengék érintenék a bőrt. Tökéletes precizitás az estig kitartó* alapos borotválkozásért.
A Philips körkéses borotváit kifejezetten úgy terveztük, hogy igazodjanak a szőr természetes növekedési irányához, a 360 fokban elforduló pengéknek köszönhetően pedig minden irányban vágják a szőrt. A NanoTech Dual Precision pengék percenként akár 165 000 vágási műveletet is képesek elvégezni, és akár 25%-kal több szőrszálat vágnak le egyetlen mozdulattal**.
A teljesen rugalmas fejekkel rendelkező Ultraflex felfüggesztési rendszer tökéletesen követi az arc minden kontúrját, és még a nehezen kezelhető szőrszálakat is megragadja. Kivételesen sima eredmény és kényelmes borotválkozás.
4.7
5-ből
492
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
maestro di sauna
03/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Arcra és fejre
Penge után váltottam elektromosra. Arcra és fejre is használom. Próbáltam más márkát is. Egy klasszissal jobb. Persze nem tudja 100% a penge tükör simaságát, de ez vállalható kompromisszum; látni nem látható a különbség, maximum simogatva, és itt ott a fejen. Jól tisztítható.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Mikszi50
01/05/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló borotva jó áron
Nagyon jó borotva, simább az arcom, mióta ezt használom. 2 hét alatt az akkumulátor csak a felére merült le, mert kb fele idő alatt meg tudok vele borotválkozni, mint a régi, szintén Philips borotvámmal. A szakáll-nyírót és az orr-szőr nyírót sajnos csak borotva feltét levétele után lehet csatlakoztatni.
Előnyök
Nagyon hatékony borotva.
Hátrányok
Kicsit nehézkes kitisztítani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva
Bélukás
07/04/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
S9ooo prestige
Erős motor, könnyű borotva, csendes, jól vág. Jó fogása van.
Előnyök
Könnyű, jól vág.
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
A válaszadók 92%-a egyetértett. A tesztet független ügynökség végezte, kilencvenöt 18–65 év közötti koreai férfi válaszadó bevonásával.
A Philips Shaver 3000 Series sorozathoz képest, 3 napos borostán
* az elődjéhez képest
* * A borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén
* * * 3 év garancia és további 2 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.