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Gyártás megszűnt

In-ear vezeték nélküli fülhallgató

TAE4205WT/00

5
| (1) Vélemény

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
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Szereted azokat a pillanatokat, amikor beüt a basszus? A vezeték nélküli, in-ear fülhallgató erőteljesebb basszusokat biztosít – egyetlen gombnyomásra! Ezenkívül 10 órányi lejátszási idő, gyorstöltés, a biztos illeszkedés érdekében puha, szárnyas rögzítőelemek és jobb passzív zajszűrés áll rendelkezésre.
Összes előny megtekintése

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  • 8,2 mm-es meghajtók/ hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

BASS mélyhangkiemelő gomb. Azonnal erőteljesebb mélyhang

BASS mélyhangkiemelő gomb. Azonnal erőteljesebb mélyhang

Ez a vezeték nélküli fülhallgató 8,2 mm-es neodímium meghajtókkal rendelkezik, amelyek tiszta hangzást és ütős basszusokat nyújtanak. Ha többet szeretnél, csak nyomd meg a BASS mélyhangkiemelő gombot a kábelen található in-line vezérlőn, és azonnal érezni fogod a különbséget.

10 órányi lejátszási idő. USB-C töltés

10 órányi lejátszási idő. USB-C töltés

10 órányi lejátszási idő lehetséges egy 2 órás USB-C töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy gyors 15 perces töltéssel további 1,5 órán át hallgathatod a zenét. A lapos átkötőkábel kényelmesen fut a nyak mögött, akár a füledben vannak a hallgatók, akár nem.

Biztos, rugalmas, kényelmes

Az ovális akusztikus cső és a cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. A puha szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a fülkagyló hajlataiba, lehetővé téve a biztos illeszkedést és a jobb passzív zajszűrést.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Előnyök

jakosc, cena

Hátrányok

brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek