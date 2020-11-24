2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAE4205WT/00
8,2 mm-es meghajtók/ hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
Ez a vezeték nélküli fülhallgató 8,2 mm-es neodímium meghajtókkal rendelkezik, amelyek tiszta hangzást és ütős basszusokat nyújtanak. Ha többet szeretnél, csak nyomd meg a BASS mélyhangkiemelő gombot a kábelen található in-line vezérlőn, és azonnal érezni fogod a különbséget.
10 órányi lejátszási idő lehetséges egy 2 órás USB-C töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy gyors 15 perces töltéssel további 1,5 órán át hallgathatod a zenét. A lapos átkötőkábel kényelmesen fut a nyak mögött, akár a füledben vannak a hallgatók, akár nem.
Az ovális akusztikus cső és a cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. A puha szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a fülkagyló hajlataiba, lehetővé téve a biztos illeszkedést és a jobb passzív zajszűrést.
5.0
5-ből
1
Vélemény
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Előnyök
jakosc, cena
Hátrányok
brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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