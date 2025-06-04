Keresőkifejezés

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips kettős monitorok

    Egy monitor, két üzemmód

     
    Gyorsaság vagy élesség? Most mindkettőt megkapja
     
    A Philips Evnia csúcskategóriás rugalmasságot kínál a játékhoz – az e-sport szintű válaszidőért és a magával ragadó, kristálytiszta részletgazdagságért elég mindössze átváltani 160 Hz-en 4K UHD, vagy 320 Hz-en FHD felbontásra. A gyors IPS, a HDR és az alacsony bemeneti késleltetés garantálja minden képkocka pontos megjelenítését.

    Sebességet váltson, ne képernyőt

     
    Domináljon a 320 Hz-es sebességgel vagy kápráztasson el mindenkit a 160 Hz melletti 4K felbontással – bármire is legyen szüksége a játékban, ez a monitor alkalmazkodik az igényeihez. A kettős üzemmód átfogó ellenőrzést biztosít, és lehetővé teszi a tökéletes egyensúly megteremtését a felbontás és a frissítési frekvencia között: az ultragyors lövöldözős játékokhoz váltson 320 Hz-en FHD-re, a gazdag, magával ragadó képélményért pedig 160 Hz-en 4K UHD-re. Azoknak a játékosoknak kifejlesztve, akik mindent csinálnak!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Kedvenceink

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Feszegesse a játék
    határait!

    További infók >

    Kéznél lévő funkciók

     

    Minden típusú játékos számára

     

    Tartalomkészítő

     
    160 Hz 4K. Precíz mozgás.

    Szerkesszen, animáljon és tervezzen ultrafolyamatos 160 Hz-es frissítési gyakorisággal és lenyűgöző tisztaságú 4K felbontással. Megoldás a csúcskategóriás kreatív munkafolyamatokhoz.

     

    FPS Pro

     
    320 Hz válasz. Nincs több kifogás.

    Vegye át az irányítást a játék minden fordulójában a másodperc töredékével egyenlő válaszidővel és a zökkenőmentes játékélménnyel

     

    Streamer

     
    Kiegyensúlyozott teljesítmény. Mindig bekapcsolt állapotú.

    Játsszon, streameljen és csevegjen stabil teljesítménnyel és optimalizált multitasking működéssel. Az Ön beállítása = az Ön show-ja.

     

    Konzolos játékos

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Készen a játékra.

    Engedje, hogy elragadja a HDR-es vizuális élmény, az alacsony bemeneti késleltetés és zökkenőmentes kompatibilitás az új generációs konzolokkal.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    A Philips Evnia Precision Center egy könnyen
    használható szoftver, amely intuitív vezérléssel
    optimalizálja a monitorát.

    További infók

