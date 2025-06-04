A Philips Evnia csúcskategóriás rugalmasságot kínál a játékhoz – az e-sport szintű válaszidőért és a magával ragadó, kristálytiszta részletgazdagságért elég mindössze átváltani 160 Hz-en 4K UHD, vagy 320 Hz-en FHD felbontásra. A gyors IPS, a HDR és az alacsony bemeneti késleltetés garantálja minden képkocka pontos megjelenítését.
Sebességet váltson, ne képernyőt
Domináljon a 320 Hz-es sebességgel vagy kápráztasson el mindenkit a 160 Hz melletti 4K felbontással – bármire is legyen szüksége a játékban, ez a monitor alkalmazkodik az igényeihez. A kettős üzemmód átfogó ellenőrzést biztosít, és lehetővé teszi a tökéletes egyensúly megteremtését a felbontás és a frissítési frekvencia között: az ultragyors lövöldözős játékokhoz váltson 320 Hz-en FHD-re, a gazdag, magával ragadó képélményért pedig 160 Hz-en 4K UHD-re. Azoknak a játékosoknak kifejlesztve, akik mindent csinálnak!
