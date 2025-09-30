A halogénizzókénál erősebb fénykibocsátás

A Philips Ultinon Access LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugár-teljesítményt nyújtsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét. A Philips Ultinon Access LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak a járművezetők számára az utakon, így könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.