A Philips Ultinon Access LED-izzók nem igényelnek kompatibilitási listát, és nem kell hozzájuk adaptergyűrűt használni, így könnyedén beszerelhetők a járműbe, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*
A Philips Ultinon Access LED-izzók jobb rálátást biztosítanak a járművezetőknek az útra, így könnyebben észrevehetők az akadályok, biztonságosabb lesz a vezetés.
A Philips Ultinon Access LED-izzók élettartama a hasonló teljesítményű halogénizzók élettartamának akár háromszorosát is elérheti, és az izzó teljes élettartama alatt homogén fényt biztosítanak.
A Philips Ultinon Access LED izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Access LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők a H7/H18 típusú izzókkal felszerelt járművekbe, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*
A Philips Ultinon Access LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugár-teljesítményt nyújtsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét. A Philips Ultinon Access LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak a járművezetők számára az utakon, így könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.
A technológiailag fejlett Philips világítástechnika már több mint 100 éve elismert az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Access LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.
