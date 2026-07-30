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Összes sorozat

  • Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében
  • Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében
  • Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében
  • Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében
  • Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében
  • Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor SmartImage technológiával

17S1AB/00

Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében
SmartImage, SmartContrast, SmartControl és TrueVision technológiával ellátott, energiatakarékos 17S1 üzleti célra készített képernyő a hatékonyság növelése érdekében.
Összes előny megtekintése

Sokfunkciós képernyő a kiváló teljesítmény érdekében

  • 17"-es S-sorozatú

  • 1280 x 1024

  • 5:4 formátum

A kettős bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadására képes

A kettős bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadására képes

A kettős bemenetnél csatlakozók állnak rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához is.

SmartImage: optimalizált, felhasználóbarát megjelenítés

SmartImage: optimalizált, felhasználóbarát megjelenítés

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Képek, Szórakozás, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a képek és a videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra.

Kényelmes kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl II programmal

A SmartControl II monitoralapú szoftver könnyen használható képernyőn megjelenő grafikus felülettel rendelkezik, amely segít a következő műveletekben: felbontás finomhangolása, színbeállítás és más kijelzőbeállítások, pl. fényerő, kontraszt, óra és fázis, helyzet, RGB, fehérpont, valamint – a beépített hangszórókkal rendelkező típusokon – hangerő szabályozása.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.