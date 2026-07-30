2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
17S1AB/00
17"-es S-sorozatú
1280 x 1024
5:4 formátum
A kettős bemenetnél csatlakozók állnak rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához is.
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Képek, Szórakozás, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a képek és a videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra.
A SmartControl II monitoralapú szoftver könnyen használható képernyőn megjelenő grafikus felülettel rendelkezik, amely segít a következő műveletekben: felbontás finomhangolása, színbeállítás és más kijelzőbeállítások, pl. fényerő, kontraszt, óra és fázis, helyzet, RGB, fehérpont, valamint – a beépített hangszórókkal rendelkező típusokon – hangerő szabályozása.
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