2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
190EL1SB/00
LED-kijelző: A lehető legjobb kontraszt!
Ez a környezetbarát LED-kijelző kiváló, 1 000 000:1 kontrasztarányt biztosít. A Dual bemenettel, természetes színekkel, SmartContrast funkcióval ellátott, és fényes kidolgozású 190EL1 kiváló választás az Ön minden igényének kielégítéséhez.
19''-es E-sorozatú, széles (48,3 cm)
1440x900 HD+
Vonzó, elegáns, fényes kivitel, amely kiválóan illeszkedik környezetébe, és kiegészíti azt.
A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.
A nagyfelbontású monitor olyan megjelenítő, amely a nagyfelbontású képek számára kivételes képminőséget biztosít, és teljes mértékben fel van készítve pl. az olyan HD forrásokhoz, mint a HD beltéri egységek. Egy HD monitor a progresszív pásztázás képminőségénél is képes jobbat nyújtani, alkalmazkodva a nagyfelbontású képernyőkre vonatkozó szigorú szabványokhoz. A készülék HDCP-kompatibilitása mellett csúcsminőségű képeket garantál mind az analóg VGA, mind a tömörítetlen DVI digitális csatlakoztatás esetében egy univerzális kapcsolaton keresztül. A készülék a következő jelek megjelenítéséről gondoskodik: 720p (1280x720p, 50 és 60 Hz progresszív) és 1080i (1920x1080i, 50 és 60 Hz váltott soros).
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Értékelések