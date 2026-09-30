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Gyártás megszűnt

LED monitor

190EL1SB/00

LED-kijelző: A lehető legjobb kontraszt!

Ez a környezetbarát LED-kijelző kiváló, 1 000 000:1 kontrasztarányt biztosít. A Dual bemenettel, természetes színekkel, SmartContrast funkcióval ellátott, és fényes kidolgozású 190EL1 kiváló választás az Ön minden igényének kielégítéséhez.

Összes előny megtekintése

LED-kijelző: A lehető legjobb kontraszt!

  • 19''-es E-sorozatú, széles (48,3 cm)

  • 1440x900 HD+

Fényes kivitel a hangulat fokozásához

Vonzó, elegáns, fényes kivitel, amely kiválóan illeszkedik környezetébe, és kiegészíti azt.

Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak

A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

Alkalmas a HD tartalom megjelenítésére

A nagyfelbontású monitor olyan megjelenítő, amely a nagyfelbontású képek számára kivételes képminőséget biztosít, és teljes mértékben fel van készítve pl. az olyan HD forrásokhoz, mint a HD beltéri egységek. Egy HD monitor a progresszív pásztázás képminőségénél is képes jobbat nyújtani, alkalmazkodva a nagyfelbontású képernyőkre vonatkozó szigorú szabványokhoz. A készülék HDCP-kompatibilitása mellett csúcsminőségű képeket garantál mind az analóg VGA, mind a tömörítetlen DVI digitális csatlakoztatás esetében egy univerzális kapcsolaton keresztül. A készülék a következő jelek megjelenítéséről gondoskodik: 720p (1280x720p, 50 és 60 Hz progresszív) és 1080i (1920x1080i, 50 és 60 Hz váltott soros).

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.