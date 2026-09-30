Alkalmas a HD tartalom megjelenítésére

A nagyfelbontású monitor olyan megjelenítő, amely a nagyfelbontású képek számára kivételes képminőséget biztosít, és teljes mértékben fel van készítve pl. az olyan HD forrásokhoz, mint a HD beltéri egységek. Egy HD monitor a progresszív pásztázás képminőségénél is képes jobbat nyújtani, alkalmazkodva a nagyfelbontású képernyőkre vonatkozó szigorú szabványokhoz. A készülék HDCP-kompatibilitása mellett csúcsminőségű képeket garantál mind az analóg VGA, mind a tömörítetlen DVI digitális csatlakoztatás esetében egy univerzális kapcsolaton keresztül. A készülék a következő jelek megjelenítéséről gondoskodik: 720p (1280x720p, 50 és 60 Hz progresszív) és 1080i (1920x1080i, 50 és 60 Hz váltott soros).