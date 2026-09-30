EPEAT ezüst - a környezetbarát termék

A Philips EPEAT Silver (ezüst) tanúsítvánnyal rendelkező monitorai biztosítják az emberi egészség és a környezet védelmét, és a klímamódosító hatású üvegházgázok alacsony kibocsátásának köszönhetően rendkívül energiahatékonyak. Az EPEAT program segít a vásárlóknak az US EPA által támogatott 51 környezeti kitételnek megfelelő monitorok értékelésében, összehasonlításában és kiválasztásában. Az ezüst EPEAT kizárólag ott érvényes, ahol a terméket a Philips regisztrálja. Az Ön tartózkodási helyén a regisztráció állapotával kapcsolatban a www.epeat.net honlapon tájékozódhat.