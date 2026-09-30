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Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor SmartImage technológiával

190S1CS/00

Az ergonomikus kijelző javítja a produktivitást

A SmartImage, SmartContrast, SmartControl és TrueVision technológiával ellátott, energiatakarékos, üzleti célra készített 190S1képernyő növeli a hatékonyságot

Összes előny megtekintése

Az ergonomikus kijelző javítja a produktivitást

  • 48 cm-es (19"-es) S-sorozatú

  • 16:10 formátumú

A képernyő elfordítható és billenthető az ideális nézési szög beállításához

A képernyő elfordítás és billentés a talpba épített mechanizmus, amely lehetővé teszi a monitor elfordítását és előre-hátra billentését.

EPEAT ezüst - a környezetbarát termék

A Philips EPEAT Silver (ezüst) tanúsítvánnyal rendelkező monitorai biztosítják az emberi egészség és a környezet védelmét, és a klímamódosító hatású üvegházgázok alacsony kibocsátásának köszönhetően rendkívül energiahatékonyak. Az EPEAT program segít a vásárlóknak az US EPA által támogatott 51 környezeti kitételnek megfelelő monitorok értékelésében, összehasonlításában és kiválasztásában. Az ezüst EPEAT kizárólag ott érvényes, ahol a terméket a Philips regisztrálja. Az Ön tartózkodási helyén a regisztráció állapotával kapcsolatban a www.epeat.net honlapon tájékozódhat.

A kettős bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadására képes

A kettős bemenetnél csatlakozók állnak rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához is.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.