2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
190S1CS/00
Az ergonomikus kijelző javítja a produktivitást
A SmartImage, SmartContrast, SmartControl és TrueVision technológiával ellátott, energiatakarékos, üzleti célra készített 190S1képernyő növeli a hatékonyságot
48 cm-es (19"-es) S-sorozatú
16:10 formátumú
A képernyő elfordítás és billentés a talpba épített mechanizmus, amely lehetővé teszi a monitor elfordítását és előre-hátra billentését.
A Philips EPEAT Silver (ezüst) tanúsítvánnyal rendelkező monitorai biztosítják az emberi egészség és a környezet védelmét, és a klímamódosító hatású üvegházgázok alacsony kibocsátásának köszönhetően rendkívül energiahatékonyak. Az EPEAT program segít a vásárlóknak az US EPA által támogatott 51 környezeti kitételnek megfelelő monitorok értékelésében, összehasonlításában és kiválasztásában. Az ezüst EPEAT kizárólag ott érvényes, ahol a terméket a Philips regisztrálja. Az Ön tartózkodási helyén a regisztráció állapotával kapcsolatban a www.epeat.net honlapon tájékozódhat.
A kettős bemenetnél csatlakozók állnak rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához is.
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