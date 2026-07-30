10 000 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.