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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
190V3SB5/00
V sorozat
19"-es (48,3 cm-es)
A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
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