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Összes sorozat

  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű képeket!
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű képeket!
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű képeket!
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű képeket!

Gyártás megszűnt

LCD monitor

190V3SB5/00

Élvezze az élénk színű, nagyszerű képeket!
Élvezze az élénk LCD képeket ezen a vonzó, fényes kivitelű megjelenítőn.
Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű képeket!

  • V sorozat

  • 19"-es (48,3 cm-es)

10 000 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

10 000 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

Tetszetősen vékony, fényes kivitel

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.