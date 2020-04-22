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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
190V4LAB/00
V sorozat
19"-es (48,3 cm-es)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
Élvezze a multimédia és a közösségi alkalmazásokat sztereó hanggal. A beépített hangszórók nem csak kiváló hangzást biztosítanak, hanem megszüntetik a külső kábelrengeteget is, így értékes hely marad az íróasztalon.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
4.4
5-ből
5
Értékelések
CosminaM
22/04/2020
România
Ellenőrzött vevő
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED