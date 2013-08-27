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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
190V4LSB2/00
V sorozat
19"-es (48,3 cm-es)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
3.7
5-ből
3
Értékelések
rozgardia11
27/08/2013
Česká republika
Vynikajuca kvalita
Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Jano753
19/12/2013
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd.
W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
DziadekMaciek
16/11/2013
Polska
Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu
Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED