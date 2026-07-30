2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
19B4LPCB/00
B-sorozatú
19"-es (48,3 cm-es)
1280 x 1024
A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp a maximális kényelem érdekében különféle szögekben billenthető, dönthető és forgatható. Az állítható magasságú állvány révén a képernyőt optimális szintben nézheti, így enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.
Értékelések
Az EPEAT Gold minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a www.epeat.net weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.