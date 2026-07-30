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Összes sorozat

  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor, LED háttérvilágítás

19B4LPCS/00

Fenntartható ökodizájn kijelző
A Philips Power Sensor LED kijelző 65% újrahasznosított műanyagból készült, a készülékház PVC- és BFR-mentes, ami ideálisan környezetbaráttá és hatékonnyá teszi
Összes előny megtekintése

energiatakarékos PowerSensor-ral

Fenntartható ökodizájn kijelző

  • B-sorozatú

  • 19"-es (48,3 cm-es)

  • 1280 x 1024

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető

A LED technológia által biztosított természetes színek

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

A SmartErgoBase felhasználóbarát, ergonomikus beállításokat tesz lehetővé

A SmartErgoBase felhasználóbarát, ergonomikus beállításokat tesz lehetővé

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp a maximális kényelem érdekében különféle szögekben billenthető, dönthető és forgatható. Az állítható magasságú állvány révén a képernyőt optimális szintben nézheti, így enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az EPEAT Gold minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a www.epeat.net weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.