Kis magasság a keret és az asztal között a maximális olvasási kényelemért

A SmartErgoBase talpnak köszönhetően a Philips monitor akár az asztal szintjéig is ledönthető, így kényelmes megtekintési szögtartományt nyújt. A kis magasság a keret és az asztal között tökéletes azoknak, akik bifokális, trifokális vagy progresszív lencsével rendelkező szemüveget hordanak a számítógépen való munkához. Emellett a nagyon eltérő magasságú személyek is fáradtság és megerőltetés nélkül nézhetik a monitort, és a kívánt szögben és magasságra állíthatják be.