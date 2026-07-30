2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
19S4LCS/00
S sorozatú,
19"-es (48,3 cm-es)
1280 x 1024 (SXGA)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp a maximális kényelem érdekében különféle szögekben billenthető, dönthető és forgatható. Az állítható magasságú állvány révén a képernyőt optimális szintben nézheti, így enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.
A SmartErgoBase talpnak köszönhetően a Philips monitor akár az asztal szintjéig is ledönthető, így kényelmes megtekintési szögtartományt nyújt. A kis magasság a keret és az asztal között tökéletes azoknak, akik bifokális, trifokális vagy progresszív lencsével rendelkező szemüveget hordanak a számítógépen való munkához. Emellett a nagyon eltérő magasságú személyek is fáradtság és megerőltetés nélkül nézhetik a monitort, és a kívánt szögben és magasságra állíthatják be.
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