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Összes sorozat

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  • Fenntartható hatékonyság
  • Fenntartható hatékonyság
  • Fenntartható hatékonyság

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor, LED háttérvilágítás

19S4LCS/00

Fenntartható hatékonyság
A Philips ergonomikus LED kijelző 25% újrahasznosított anyagból készült, a készülékház PVC- és BFR-mentes, ami ideálisan környezetbaráttá és hatékonnyá teszi
Összes előny megtekintése

energiatakarékos és ergonomikus LED kijelzővel

Fenntartható hatékonyság

  • S sorozatú,

  • 19"-es (48,3 cm-es)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

A LED technológia által biztosított természetes színek

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

A SmartErgoBase felhasználóbarát, ergonomikus beállításokat tesz lehetővé

A SmartErgoBase felhasználóbarát, ergonomikus beállításokat tesz lehetővé

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp a maximális kényelem érdekében különféle szögekben billenthető, dönthető és forgatható. Az állítható magasságú állvány révén a képernyőt optimális szintben nézheti, így enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.

Kis magasság a keret és az asztal között a maximális olvasási kényelemért

Kis magasság a keret és az asztal között a maximális olvasási kényelemért

A SmartErgoBase talpnak köszönhetően a Philips monitor akár az asztal szintjéig is ledönthető, így kényelmes megtekintési szögtartományt nyújt. A kis magasság a keret és az asztal között tökéletes azoknak, akik bifokális, trifokális vagy progresszív lencsével rendelkező szemüveget hordanak a számítógépen való munkához. Emellett a nagyon eltérő magasságú személyek is fáradtság és megerőltetés nélkül nézhetik a monitort, és a kívánt szögben és magasságra állíthatják be.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.