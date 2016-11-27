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Összes sorozat

  • Fenntartható hatékonyság
  • Fenntartható hatékonyság
  • Fenntartható hatékonyság
  • Fenntartható hatékonyság

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor, LED háttérvilágítás

19S4LSB/00

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Fenntartható hatékonyság
A Philips LED kijelző 25% újrahasznosított anyagból készült, a készülékház PVC- és BFR-mentes, ami ideálisan környezetbaráttá és hatékonnyá teszi
Összes előny megtekintése

az energiatakarékos LED kijelzővel

Fenntartható hatékonyság

  • S sorozatú,

  • 19"-es (48,3 cm-es)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

A LED technológia által biztosított természetes színek

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

A SmartContrast teltebb fekete árnyalatokat nyújt

A SmartContrast teltebb fekete árnyalatokat nyújt

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

27/11/2016

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Wysoka jakość obrazu.

Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.