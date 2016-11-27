2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
S sorozatú,
19"-es (48,3 cm-es)
1280 x 1024 (SXGA)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
PioM
27/11/2016
Polska
Ellenőrzött vevő
Wysoka jakość obrazu.
Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED