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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
20"-es (19,5" / 49,5 cm átmérő)
Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Теодорина
13/10/2019
България
Ellenőrzött vevő
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Használat dátuma 2018-10-13
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Használat dátuma 2018-10-13
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED