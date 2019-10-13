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Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

200V4LSB/00

4.7

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!

Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 20"-es (19,5" / 49,5 cm átmérő)

Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért

Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

A kis helyigénynek köszönhetően helytakarékos

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

13/10/2019

България

България

Ellenőrzött vevő

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Használat dátuma 2018-10-13

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Használat dátuma 2018-10-13

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.