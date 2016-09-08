2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
200V4QSBR/01
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk MVA LED képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
20"-es (19,53" / 49,6 cm átmérő)
A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.
A Philips MVA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Az intelligens válaszidő a GtG vagy GtG (BW) vizsgálatokból származó optimális érték.