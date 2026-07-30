A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető