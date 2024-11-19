2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Környezetbarát, ergonomikus kijelző
Környezetbarát, EPEAT Gold minősítésű Philips Professional 220P2 kijelző ZeroWatt kapcsolóval, 0,1 wattos „Soft off” móddal, Smart Ergo Base talppal, sztereó hanggal és négyportos USB hubbal a hatékonyság növelése érdekében
22"-es (55,9 cm), P-sorozatú
WSXGA+
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
A Philips elkötelezettségéből az „Sense and Simplicity” irányelvei mellett következik, hogy a monitor egyetlen mozdulattal bármikor kikapcsolható. A monitor hátulsó részén található ON/OFF (be-/kikapcsolás) gomb segítségével a monitor energiafogyasztása nullára állítható. OFF (kikapcsolt) állapotban a monitor hálózati áramellátása teljesen megszűnik, tovább csökkentve az Ön "széndioxid-lábnyomát".
A kiálló gombokat intelligens, érintésre reagáló ikonok, azaz SmartTouch kezelőszervek helyettesítik. A legfinomabb érintésre is reagáló SmartTouch gombokkal például bekapcsolhatja a monitort, vagy a SmartImage Lite technológiát használva növelheti a fényerőt és a képélességet. Aktiváláskor a SmartTouch ikonok a parancs nyugtázására finoman felfénylenek.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Előnyök
smartimage
Hátrányok
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Használat dátuma 2022-11-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Használat dátuma 2022-11-19