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Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor csuklós talppal, USB, audio

220P2ES/00

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Környezetbarát, ergonomikus kijelző

Környezetbarát, EPEAT Gold minősítésű Philips Professional 220P2 kijelző ZeroWatt kapcsolóval, 0,1 wattos „Soft off” móddal, Smart Ergo Base talppal, sztereó hanggal és négyportos USB hubbal a hatékonyság növelése érdekében

Összes előny megtekintése

Környezetbarát, ergonomikus kijelző

  • 22"-es (55,9 cm), P-sorozatú

  • WSXGA+

Beépített sztereó audió a multimédia élményért

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

ZeroWatt kapcsoló a 100%-os energiamegtakarítás érdekében

A Philips elkötelezettségéből az „Sense and Simplicity” irányelvei mellett következik, hogy a monitor egyetlen mozdulattal bármikor kikapcsolható. A monitor hátulsó részén található ON/OFF (be-/kikapcsolás) gomb segítségével a monitor energiafogyasztása nullára állítható. OFF (kikapcsolt) állapotban a monitor hálózati áramellátása teljesen megszűnik, tovább csökkentve az Ön "széndioxid-lábnyomát".

Stílusos SmartTouch kezelőszervek

A kiálló gombokat intelligens, érintésre reagáló ikonok, azaz SmartTouch kezelőszervek helyettesítik. A legfinomabb érintésre is reagáló SmartTouch gombokkal például bekapcsolhatja a monitort, vagy a SmartImage Lite technológiát használva növelheti a fényerőt és a képélességet. Aktiváláskor a SmartTouch ikonok a parancs nyugtázására finoman felfénylenek.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Előnyök

smartimage

Hátrányok

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Használat dátuma 2022-11-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Használat dátuma 2022-11-19

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.