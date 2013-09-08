2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, nagyszerű választássá teszik a készüléket!
V sorozat
22"-es (55,9 cm-es)
Egy pár sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és a kivitelezéstől függően a kialakítás lehet látható és elölről sugárzó, vagy rejtett, és alulról, felülről vagy hátulról sugárzó.
Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.
A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.
4.7
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
kubalmar
27/08/2013
Česká republika
Velmi spokojená
spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor