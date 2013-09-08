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Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

220V3LAB/00

4.7

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, nagyszerű választássá teszik a készüléket!

Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 22"-es (55,9 cm-es)

Beépített hangszórók, melyek nem okoznak képtorzulást.

Egy pár sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és a kivitelezéstől függően a kialakítás lehet látható és elölről sugárzó, vagy rejtett, és alulról, felülről vagy hátulról sugárzó.

Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért

Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.

10 000 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Velmi spokojená

spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.