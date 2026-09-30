Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért

Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.