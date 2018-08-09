2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
Akárhová utazik, a Philips 4200-as TV-készüléknek köszönhetően biztosan otthon fogja magát érezni. Ez a kompakt méretű készülék tökéletes társ a kempingezéshez vagy a természetjáráshoz. Full HD felbontású képernyőjével és vékony kialakításával kisebb szobákban is elhelyezhető. 12 voltos tápegységről működtethető.
55 cm-es (22"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
4.0
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Toni33
05/09/2017
Hrvatska
Ellenőrzött vevő
Ovaj proizvod je vrlo praktičan
Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.