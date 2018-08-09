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Gyártás megszűnt

4200 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

22PFS4232/12

4

| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Full HD Ultra Slim LED TV

Akárhová utazik, a Philips 4200-as TV-készüléknek köszönhetően biztosan otthon fogja magát érezni. Ez a kompakt méretű készülék tökéletes társ a kempingezéshez vagy a természetjáráshoz. Full HD felbontású képernyőjével és vékony kialakításával kisebb szobákban is elhelyezhető. 12 voltos tápegységről működtethető.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 55 cm-es (22"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear a pontosság érdekében, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

05/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ellenőrzött vevő

Ovaj proizvod je vrlo praktičan

Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.