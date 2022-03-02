2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
A Philips 5300-as kiváló képminőséget biztosít a kis képernyőn. Egyszerűen használható kezelőszerveinek és kompakt kialakításának köszönhetően tökéletes társ a konyhában, a hálószobában vagy a dolgozószobában.
55 cm-es (22"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online, akár lemezlejátszóról néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
4.6
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Előnyök
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Hátrányok
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2020-03-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Előnyök
dobry jest
Hátrányok
stojak zły
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2018-12-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.