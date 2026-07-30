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Összes sorozat

  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor, LED háttérvilágítás

231B4LPYCS/00

Fenntartható ökodizájn kijelző
A Philips Power Sensor LED kijelző 65% újrahasznosított műanyagból készült, a készülékház PVC- és BFR-mentes, ami ideálisan környezetbaráttá és hatékonnyá teszi
Összes előny megtekintése

energiatakarékos PowerSensor-ral

Fenntartható ökodizájn kijelző

  • B-sorozatú

  • 23"-es (58,4 cm)

  • Full HD kijelző

A LED technológia által biztosított természetes színek

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető

A DisplayPort egyetlen, hosszú kábel segítségével biztosítja az audiót és a videót

A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.