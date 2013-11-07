2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
231P4QPYES/00
P-sorozatú
23"-es (58,4 cm)
Full HD IPS kijelző
A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető
Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jack500
07/11/2013
Polska
Same zalety
Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jack500
01/09/2012
Polska
Bardzo dobry.
Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
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