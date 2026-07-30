2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
231P4QRYES/00
P-sorozatú
23"-es (58,4 cm)
Full HD kijelző
A Philips szilárdan hisz abban, hogy a munkát kell az emberek igényeire szabni, nem fordítva. Annak előmozdítására, hogy a munkahelyek még produktívabbá és egészségesebbé váljanak, a Philips kifejlesztette a világ első, a monitorba beépített, „ErgoSensor” névre hallgató innovatív technológiáját, amely érzékeli és felméri a felhasználó viselkedését. Az ErgoSensor tanácsokat ad a felhasználóknak, hogyan ülhetnek ergonomikus testtartásban a számítógép előtt, és korrekciós javaslatokat is tesz az optimális nézési távolságra, a nyak ergonomikus helyzetére és a szünetekre vonatkozóan. Emellett akár 80%-kal csökkenti az energiafogyasztást, mivel kikapcsolja a képernyőt, ha a felhasználó nem ül a helyén.
Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
Értékelések