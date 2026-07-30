2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
231S4LCB/00
S sorozatú,
23"-es (58,4 cm)
Full HD kijelző
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp emberre szabott magassága, billenthetősége, elforgathatósága és annak szöge, illetve mindezek beállíthatósága maximális kényelmet biztosít, és enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.
A SmartErgoBase talpnak köszönhetően a Philips monitor akár az asztal szintjéig is ledönthető, így kényelmes megtekintési szögtartományt nyújt. A kis magasság a keret és az asztal között tökéletes azoknak, akik bifokális, trifokális vagy progresszív lencsével rendelkező szemüveget hordanak a számítógépen való munkához. Emellett a nagyon eltérő magasságú személyek is fáradtság és megerőltetés nélkül nézhetik a monitort, és a kívánt szögben és magasságra állíthatják be.
Értékelések
Az EPEAT Gold minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a www.epeat.net weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.