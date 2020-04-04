2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
240V5QDSB/00
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze a Philips képernyő élénk képeit! A készülék HDMI-vel és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
24"-es (23,8" / 60,5 cm átmérő)
Az IPS-ADS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-ADS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyeknél követelmény a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Előnyök
ár/érték
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Használat dátuma 2018-04-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Használat dátuma 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Ellenőrzött vevő
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével