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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
Méretét tekintve kicsi. Azonban minden másban hatalmas. Bemutatjuk a Philips 5200-as sorozatot. A vezeték nélküli kapcsolatot és erőteljes hangteljesítményt biztosító beépített univerzális hangmegoldásnak köszönhetően ezentúl másképp tekint a kis méretű TV-kre.
60 cm-es (24"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Íme a kis képernyők következő nagy dobása. A Philips univerzális hangmegoldása egy olyan erőteljes beépített hangszóródoboz, amely egyben egy intelligens TV-állvány is. A hangszórók tökéletes kombinációjával rendelkezik, aminek köszönhetően életre kelti a filmeket, magasabb szintre emeli a játékokat, és remek zenét biztosít. A vezeték nélküli kapcsolat segítségével akkor, és azt játszhat le, amit csak akar – könnyedén, hihetetlen hangzás mellett. A fehér és ezüst színű borításnak köszönhetően minden szobában jól mutat.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!
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4.2
5-ből
15
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
gregory
01/03/2017
România
Acest produs se incadreaza perfect intr-o camera mica.
Este cu siguranta produsul anului 2017. Calitatea imaginii si sunetul deosebit satisfac cu siguranta cele mai pretentioase exigente. Face echipa cu produsul chromecast. Meniu intuitiv, usor de navigat si de intervenit cand e cazul. Pentru familia televizoarelor de 60 cm sant sigur ca nu gresesc daca acord nota maxima cu felicitari.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Használat dátuma 2018-04-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Használat dátuma 2018-04-17
Jiří62
27/05/2018
Česká republika
Kvalitní TV
Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.