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Gyártás megszűnt

5200 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

24PFS5231/12

4.2

| (15) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket

Full HD Ultra Slim LED TV

Méretét tekintve kicsi. Azonban minden másban hatalmas. Bemutatjuk a Philips 5200-as sorozatot. A vezeték nélküli kapcsolatot és erőteljes hangteljesítményt biztosító beépített univerzális hangmegoldásnak köszönhetően ezentúl másképp tekint a kis méretű TV-kre.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 60 cm-es (24"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Bámulatos hangzás a hihetetlenül kompakt hangmegoldás segítségével

Íme a kis képernyők következő nagy dobása. A Philips univerzális hangmegoldása egy olyan erőteljes beépített hangszóródoboz, amely egyben egy intelligens TV-állvány is. A hangszórók tökéletes kombinációjával rendelkezik, aminek köszönhetően életre kelti a filmeket, magasabb szintre emeli a játékokat, és remek zenét biztosít. A vezeték nélküli kapcsolat segítségével akkor, és azt játszhat le, amit csak akar – könnyedén, hihetetlen hangzás mellett. A fehér és ezüst színű borításnak köszönhetően minden szobában jól mutat.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Kis méretű hordozható TV: úgy tervezték, hogy ott legyen, ahol szórakozni kívánnak

Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

15

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

3

01/03/2017

România

România

Acest produs se incadreaza perfect intr-o camera mica.

Este cu siguranta produsul anului 2017. Calitatea imaginii si sunetul deosebit satisfac cu siguranta cele mai pretentioase exigente. Face echipa cu produsul chromecast. Meniu intuitiv, usor de navigat si de intervenit cand e cazul. Pentru familia televizoarelor de 60 cm sant sigur ca nu gresesc daca acord nota maxima cu felicitari.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Televizor LED Full HD ultrasubţire

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Használat dátuma 2018-04-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Használat dátuma 2018-04-17

27/05/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV

Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.