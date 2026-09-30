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Gyártás megszűnt

4000 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

24PFT4032/12

Full HD Ultra Slim LED TV

Hordozható és gyönyörű. A Philips 4000-es TV-készüléket úgy alkottuk meg, hogy minden útján elkísérhesse Önt. Ultravékony kialakításával és letisztult fehér keretével pedig a szobában is remekül mutat.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 60 cm-es (24"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

A Picture Performance Index minden képi elemet feljavít

A Picture Performance Index minden képi elemet feljavít

A Picture Performance Index a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett képfeldolgozással ötvözi, így javítva az érzékelés különböző elemeit: az élességet, a mozgást, a kontrasztot és a színt. Bármilyen forrásról is legyen szó, Ön mindig borotvaéles képeket élvezhet rendkívüli részletgazdagsággal és mélységgel, a legmélyebb feketékkel és legvilágosabb fehérekkel, illetve a legélénkebb színekkel, és mindig természetes, élethű bőrtónusokkal.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.