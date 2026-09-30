A Picture Performance Index minden képi elemet feljavít

A Picture Performance Index a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett képfeldolgozással ötvözi, így javítva az érzékelés különböző elemeit: az élességet, a mozgást, a kontrasztot és a színt. Bármilyen forrásról is legyen szó, Ön mindig borotvaéles képeket élvezhet rendkívüli részletgazdagsággal és mélységgel, a legmélyebb feketékkel és legvilágosabb fehérekkel, illetve a legélénkebb színekkel, és mindig természetes, élethű bőrtónusokkal.