2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
273E3QHSB/00
E sorozat
27”-es (68,6 cm-es)
Full HD kijelző
A Philips AMVA LED kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, ami rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez még 90 fokban elforgatott módban is
A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.
Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
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