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Összes sorozat

  • Nagy teljesítményű AMVA kijelző
  • Nagy teljesítményű AMVA kijelző
  • Nagy teljesítményű AMVA kijelző
  • Nagy teljesítményű AMVA kijelző

Gyártás megszűnt

AMVA LCD monitor, LED háttérvilágítás

273E3QHSB/00

Nagy teljesítményű AMVA kijelző
Tapasztalja meg az AMVA LED kijelző nyújtotta kiemelkedően nagy kontraszt élményét. A nagy méretű, széles látószögű, és tiszta, élénk képi világú készülék csak az Ön szórakoztatására vár.
Összes előny megtekintése

a kiemelkedően nagy kontrasztért és élénk képekért

Nagy teljesítményű AMVA kijelző

  • E sorozat

  • 27”-es (68,6 cm-es)

  • Full HD kijelző

AMVA LED a széles nézési szögű, rendkívül nagy kontrasztú, élénk képekért

AMVA LED a széles nézési szögű, rendkívül nagy kontrasztú, élénk képekért

A Philips AMVA LED kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, ami rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez még 90 fokban elforgatott módban is

16:9 Full HD felbontás játékokhoz és videonézéshez

16:9 Full HD felbontás játékokhoz és videonézéshez

A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.

HDMI-re felkészített kialakítás a Full HD szórakozásért

HDMI-re felkészített kialakítás a Full HD szórakozásért

Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.